Magyarország szeretetével köszöntötte Ausztria polgárait Mága Zoltán

Ötödik alkalommal is telt ház előtt köszöntötte az új esztendőt Mága Zoltán hegedűművész Bécsben a Wiener Konzerthausban. A mintegy háromórás ünnepi gálán elhangzott virtuóz műveket, valamint a budapesti és a bécsi operaházak kimagasló művészeit – Sümegi Eszter és Kiss B. Atilla Kossuth-díjas operaénekeseket, Georgina von Benza szopránénekesnőt, Julia Koci és Mehrzad Montazeri operaénekeseket – a közönség hosszan tartó vastapssal, felállva jutalmazta, ahogy Szabadi Vilmos Liszt-díjas hegedűművészt és Bonnyai Apolka zongoraművészt is. Mága Zoltán Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarát az ünnepi gálán a világszerte elismert Marco De Prosperis karmester, az Európai Filharmonikus Zenekar főzeneigazgatója és művészeti vezetője, a Grazi Opera karigazgatója dirigálta.

Tavaly Mága Zoltán az operett fővárosának is nevezett Bécsben, a világ egyik legrangosabb koncerttermében, a bécsi Musikvereinben, az Aranyteremben – ahol 1939-től rendezik a hagyományos újévi gálát a Bécsi Filharmonikusokkal – rendezte meg újévi koncertjét hatalmas sikerrel, de

A klasszikus zene géniuszainak, a legnagyobb és leghíresebb zeneszerzők szülővárosában a Budapesti Újévi Koncert hangulatát megidézve olyan színvonalas, jó hangulatú gálaestet adott, amellyel

A Wiener Konzerthaus színpadán egy különleges előadásmódban, szimfonikus zenekar és autentikus népi zenekar közös produkciójában Bartók Béla Román népi táncok című műve is elhangzott. A bécsi újévi gálakoncerten az egyik legkimagaslóbb magyar hegedűművész, a budapesti Zeneakadémia tanszakvezető egyetemi docense, a Liszt-díjas Szabadi Vilmos Bach szólószonátája után Bach D-moll kettősversenyét is előadta Mága Zoltánnal.

A repertorárban felcsendültek többet között Bartók, Kodály, Liszt, Bach, Sarasate, Puccini, Verdi, Donizetti és Strauss művei is. Színpadra léptek Kiss B. Attila és Sümegi Eszter, a Magyar Állami Operaház Kossuth-díjas kamaraénekesei; a világszerte elismert magyar szopránénekesnő, Georgina von Benza; az osztrák klasszikus zenei élet két kiemelkedő előadója: Julia Koci és Mehrzad Montazeri operaénekesek; a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen doktori fokozatot szerzett zongoraművész, Bonnyai Apolka, aki számos ösztöndíj- és nemzetközi zenei verseny díjazottjaként a magyarországi koncertjei mellett Európa számos országában, Japánban és az USA-ban is vendégszerepelt már.

Mága Zoltán hegedűművész

rangos koncertjein mindig lehetőséget biztosít ifjú tehetségeknek, így most a Kodály-díjas operaénekesnek, Szenthelyi Krisztiánnak is.

A több mint háromórás koncertre

Marco de Prosperis karmester vezényletében. A művészeti vezető Zsoldos Béla Liszt-díjas zeneszerző volt.

Mága Zoltán ötödik bécsi gálaestjén – amelyről az osztrák közszolgálati televízió, az ORF önálló műsort készített – a magyar hegedűvirtuóz előadását és a fellépő művészeket a közönség hosszan tartó vastapssal jutalmazta.

A hegedűművész az osztrák fővárosban tartott gálaestje után tavasszal folytatja világ körüli turnésorozatát, amelynek keretében áprilisban ismét nagyszabású koncertet ad a New York-i Carnegie Hall nagytermében, de Ausztrália, India, Új-Zéland, Kína, Japán és Izrael színpadain is szerepelni fog. A nyár elején egy 15 állomásos amerikai és kanadai turnéra indul, és az amerikai kontinensen is meghonosítja Budapesti Újévi Koncert hagyományát. A Prima Primissima-díjas hegedűvirtuóz egy év múlva, a hagyomány folyatásaként 2020-ban is megrendezi bécsi újévi koncertjét, ahogyan Budapestről, Magyarország fővárosából is ismét köszönteni fogja Európa polgárait. Mindezek mellett Mága Zoltán 2019-ben is folytatja a 100 templomi jótékonysági koncertsorozatát, hogy a Kárpát-medencében élő magyarságot összefogásra ösztönözve segítséget nyújthasson.