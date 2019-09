Magabiztosságot és életre szóló élményeket szereztek a Tündérszépek győztesei

Pár hónapja ért véget az első Tündérszépek. A versenyen végül a pécsi Fábián Evelin fejére került a korona, első udvarhölgye a csengődi Geiger Zsanett lett. A győzteseket nemrég egy divatfotózásra is meghívtuk, ahol a stylistok, sminkesek és fodrászok még szebbé varázsoltak őket. A lányokat a több órás fotózás után csíptük el egy rövid beszélgetésre.

Milyen volt ismét a kamera előtt?

Zsanett: Nagyon jól éreztem magam, remek volt a társaság, Evelinnel is azonnal egy hullámhosszra kerültünk, sokat nevettünk.

Evelin: Meglepő volt, mert még sosem voltam ilyen fotózáson, ha nem számítjuk a Tündérszépek promo fotózását. Az is szuper hangulatban telt, de most hozzátett az élményhez, hogy itt volt velem Zsani. Kellemes társaság jött össze, könnyen együtt tudtunk dolgozni a fotóssal, a fodrásszal és a stylisttal is, aki igazán gyönyörű ruhákat hozott nekünk.

Hogy gondoltok vissza a versenyre így néhány hónap elteltével?

Zsanett: Sokkal magabiztosabb lettem, ezt pedig annak a rengeteg pozitív visszajelzésnek köszönhetem, amelyeket a verseny közben kaptam.

Evelin: Mindenki rendkívül kedves volt velem, számos élménnyel lettem gazdagabb. Sok ismerőst szereztem, összebarátkoztam sminkesekkel, fodrászokkal, sőt a verseny óta az is előfordult, hogy megismertek egy ruhaboltban.

Nehéz volt belevágni?

Zsanett: Nekem egyáltalán nem volt nehéz, mert nagyon szeretem a szépségversenyeket, tetszik a közeg, a hangulat, már több hasonló versenyen indultam. Természetesen azt sem bántam meg egy percig sem, hogy beneveztem a Tündérszépekre.

Evelin: Én kifejezetten nehezen vágtam bele, sok volt bennem a kétség. Szerencsére egy munkatársam folyton biztatott, hogy induljak, így végül beneveztem, és látjuk, mi lett belőle! A mai napig nehezen hiszem el egyébként, hogy sikerült megnyernem.

Mit tanácsolnátok azoknak a lányoknak, akik még csak fontolgatják a nevezést?

Zsanett: Mindenképpen érdemes jelentkezni! Szuper élmény, és magabiztosabbak lesztek tőle.

Evelin: Bízz magadban, bízz a környezetedben, legyél nyitott, próbáld a legjobb énedet adni, de semmiképp se játszd meg magad! Ha úgy érzed, hogy kedves vagy, tudsz mosolyogni, szerepelni, el tudod adni magad, akkor bátran ajánlom a lehetőséget!