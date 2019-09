Közelebb hozza a magyar zenészeket a hallgatókhoz a Hangpróba

Hangpróba címmel szeptember elején indult a Hangfoglaló Program legújabb felülete. A podcastek segítségével közelebb kerülhet egymáshoz előadó és közönség, és első kézből informálódhatnak könnyűzene iránt érdeklődők a Hangfoglaló Programról is. A Hangpróba házigazdája Rédl Ádám rádiós műsorvezető, podcaster.

Új profillal bővült 2019. szeptember elején az NKA Hangfoglaló Program által kínált zenei szolgáltatási paletta. Az április óta működő Hangfoglaló Spotify mellé ősztől egy új, folyamatosan friss tartalommal jelentkező podcast csatorna társul Hangpróba néven. Az első adásaiban az induló előadói pályázaton eddig támogatott zenekarokat bemutató Hangpróba célja, hogy létrejöjjön egy olyan informatív platform, amelynek segítségével a Hangfoglaló Program tevékenysége és a támogatott előadók is közvetlenebbül megismerhetők.

„A Hangfoglaló Program 2014-es indulása óta folyamatosan szembesül a magyar zenére és zenészekre nyitott rádiók hiányával, ami minden bizonnyal összefügg a rádiózási szokások átalakulásával is. Az elmúlt év megmutatta, hogy a jövő >>beszélgetős rádiója<< a podcast lesz, nem véletlen, hogy sorra indulnak ilyen csatornák könnyűzenei témával is. Miután van saját honlapunk, mindenféle közösségi csatornánk, idén a Spotifyhoz is csatlakoztunk, azt hiszem, nyilvánvaló volt, hogy podcastünknek is kell lennie. Az indulást két dolog inspirálta: egyrészt Ádám csatlakozása a Hangfoglaló csapatához, másrészt a program honlapjának megújulása. Nagyon remélem, hogy egy népszerű, rólunk és a támogatottjainkról sok mindent elmondó új médiafelület születik” – mondta a Hangpróba kapcsán Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló Program vezetője.

A zenekari próbatermekben, stúdiókban rögzített adások közben Rédl Ádám műsorvezető epizódról-epizódra bemutatja az induló előadók motivációit, sikereit és kihívásait. Mindezek mellett pedig a Hangfoglaló Program rendezvényeiről és további alprogramjairól is sok mindent megtudhat a hallgató. Rédl Ádám rádiós műsorvezető, podcaster, a Prodcast produkciós cég megalapítója, rádiós szerkesztő-műsorvezetőként megszólalt a Rock FM 95.8, a Budaörs Rádió FM 104.8, a Sláger Rádió FM 100.8, emellett a Baptista Rádió főszerkesztője.

„A műsorral nem közönséget, hanem közösséget szeretnék építeni. Azokból a hallgatókból, akik szeretik a zenét és szívesen tartják velem a fülüket a hazai újdonságok ütőerén.

Kihívásként tekintek arra, hogy olyan oldalról mutassam be a legtehetségesebb bandákat, ahogy korábban sosem találkozhattunk velük, egyenesen a próbateremből” – fejtette ki a koncepciót a Hangpróba indulása előtt Rédl Ádám.

A Hangpróba első három adása már meghallgatható, amelyekben a DLRM, az aurevoir. és a Ruby Harlemmesél eddigi munkáiról és terveiről.

Borítókép: Rédl Ádám