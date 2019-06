Kovács Kati DVD-t és dupla CD-t jelentetett meg

A hiánypótló lemezeken eddig nem publikált felvételek vannak.

Két hiánypótló kiadvánnyal jelentkezett Kovács Kati. Az énekesnő tavaly tavaszi koncertjét, amely a Pesti Vigadóban volt, DVD-n adta ki a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK), korábban nem publikált koncert- és stúdiófelvételei pedig dupla CD-n jöttek ki.

Rettegett a szerepléstől

„Gyerekkorom óta rettegtem a szerepléstől, valahogy mégis az éneklés felé sodort az élet. Boldog vagyok, hogy a tavaly áprilisban, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében szimfonikus zenekari kísérettel lezajlott koncertem most megjelent DVD-n. Korábban, még a régi Vigadóban évtizedeken át léptem fel, nagy élmény volt a gyönyörűen felújított helyszínen énekelni” – mondta Kovács Kati a Pesti Vigadóban tartott pénteki sajtótájékoztatón.

Bán Teodóra, a BFTK ügyvezető igazgatója, a Symphonic Live című DVD producere felidézte, hogy az Antenna Hungária által rögzített, több mint kétórás koncert az énekesnőre jellemző műfaji sokszínűség jegyében zajlott, és nagyszerűen megmutatta, hogy

ötvenéves pályafutása során dalainak fénye semmit sem kopott napjainkra.

Hozzátette: Kovács Katinak nemcsak nagyszerű hangja, hanem egyénisége is fontos része életművének.

Nem retró, ma is aktív

A kiadványok egyik szorgalmazója, Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár elmondta: a projekt indulásakor azt tapasztalták, hogy minden idők egyik legsikeresebb magyar énekesnője, Kovács Kati munkásságához a közönség nem nagyon tud hozzáférni. Azóta nyolc, eredetileg vinylen (bakeliten) kiadott lemeze jelent meg CD-n az MTVA-val együttműködésben, és megálmodták a nagykoncertet, amelyre a BFTK vezetése örömmel rábólintott.

„Kati nem retró, hiszen ma is aktívan jelen lévő, magas színvonalon koncertező művész.

A most megjelent DVD és dupla CD a magyar könnyűzenei kultúra komoly darabjai” – hangsúlyozta Horváth Zita.

Korábban soha nem hallott koncertfelvételek

A DVD-n a tavalyi BTF-koncert harminc száma szerepel, köztük olyan nagy slágerek, mint a Most kéne abbahagyni, az Egy hamvasarcú kisgyerek, a Hull a hó a kéklő hegyeken, az Úgy szeretném meghálálni, A régi ház körül, az Add már Uram, az esőt! és a Ha legközelebb látlak.

A Rock and Roller címmel kiadott dupla CD első korongján az 1974 és 1982 közötti időszakban a Magyar Rádió által készített koncertfelvételek szerepelnek.

„Koncertfelvételek Kovács Katitól korábban soha nem jelentek meg hanghordozón.

Több ezer koncertet adott eddig, sajnos, ezekből nagyon keveset rögzítettek, a rádióban pedig sok 1975 előtti felvételét törölték a szalagról az egyszeri sugárzás után. A mostani válogatásban ott van például a Szabó Gábor gitárossal a hetvenes évek közepén rögzített két szám, a V’ Moto-Rock kíséretében hallható dalok, a Találkozás egy régi szerelemmel, a Nálad lenni újra jó lenne vagy a címadó Rock and Roller” – sorolta Winkler Dániel egyetemi docens, aki a kiadvány szerkesztője volt, és aki a digitális utómunkát is végezte.

A második CD 1967 és 1997 közötti, korábban meg nem jelent stúdiófelvételekből mazsolázik, szintén az MR archívumából. A kiváló hangszerelésű dalok között szerepel mások mellett a Metro együttes előadásában is ismert Álmodozom a világról, a Vukán György zenéjére és Bacsó Péter szövegére készült Helló, doki, valamint olyan szerzőktől számos felvétel, mint Koncz Tibor, Fényes Szabolcs, Victor Máté, Bágya András, Szenes Iván és S. Nagy István.

Az MTI kérdésére Kovács Kati elmondta: az elmúlt időszakban három új dala is született, köztük Az én napom.

„Szeretnék egy olyan lemezt is készíteni, amelyen csupa új dal van. Emellett még mindig vannak felvételek, amelyek soha nem jelentek meg, ezeket is szívesen látnám albumon” – tette hozzá az énekesnő, aki továbbra is koncertezik szimfonikus műsorával, december 21-én például a Budapest Kongresszusi Központban lép színpadra.

A Kossuth- és Liszt-díjas előadóművész, dalszövegíró, színész több mint ötszáz dalt énekelt már el, ezek a magyar mellett hat nyelven tizenegy országban, nyolcvan kiadásban jelentek meg, számait lefordították cseh, francia, finn, olasz, spanyol és japán nyelvre is.