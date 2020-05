Könyvet és lemezt is megjelentet ősszel Little G Weevil (videó)

Könyvet és lemezt is megjelentet ősszel Little G Weevil. Az Amerikában komoly sikereket elért blues gitáros, énekes, szerző a napokban új dallal harangozta be albumát, ami a mostani időszakhoz kapcsolódik.

„Zeneszerzőként, szövegíróként az a dolgom, hogy reflektáljak a körülöttem lévő dolgokra. Mindig is érzékeny voltam a szociális kérdésekre, az emberi jogokra, az egyenjogúságra, a koronavírus-járvány alkalom arra, hogy ezekről a kérdésekről elgondolkodjunk”

– mondta Little G Weevil (Szűcs Gábor) az M1 aktuális csatorna szerda délelőtti műsorában.

Beszámolt arról, hogy a Let It Rain című dalt még január utolsó hetében vették fel, együtt a stúdióban, a következő lemez egyik darabjaként. Akkor nem tervezték a szám gyors megjelentetését, szövege azonban annyira illett a világban kialakult helyzethez, hogy nem akart várni vele.

„Ha már mindenki otthon van és kicsit ráér gondolkodni, akkor ez az ötperces dal talán segíthet”.

A Let It Rain az összetartásról, az egyenjogúságról és az újrakezdésről szól. A zenét és a szöveget Little G Weevil írta, a dalt Dionne Bennett brit-jamaikai énekesnő adja elő. A számban a néhai afroamerikai polgárjogi harcos, Martin Luther King Jr híres 1968. március 31-i memphisi beszédének (We Shall Overcome) egy részlete is hallható.

„Magam is éltem Memphisben, néhány háztömbnyire attól a szállodától, ahol Martin Luther Kinget lelőtték. Véletlenül alakult úgy, hogy a régi felvétel bekerült a számba, a beszéd tartalma ugyanakkor szervesen kapcsolódik ahhoz, amit a dal is képvisel, még a tempója is ugyanaz”

– fejtette ki a zenész.

Kitért arra, hogy várhatóan októberben jelenik meg a lemez, valamint a könyve is, sőt egy akusztikus albumot is tervez, mivel van húsz-harminc saját dala a tarsolyban.

