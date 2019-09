Kecskeméten összeáll az ország legnagyobb rockzenekara

A KecskemétRocks 2019 keretében több mint ötszáz zenész ad ma kétórás koncertet a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban.

Révész Zsolt kommunikációs vezető az MTI-nek elmondta: Magyarország legnagyobb rockzenei flashmobjára az ország minden tájáról és külföldről is érkeznek zenészek.

A tizenkét magyar és külföldi slágert 80 énekes, 90 basszusgitáros, 100 dobos és 250 gitáros játssza el.

Az óriászenekarban közreműködik majd Czutor Zoltán a Belmondóból, Gamsz Árpád a Mobilmániából és Kirchknopf Gergő az Ocho Machóból.

A helyszín kialakításáért egy hetvenfős stáb felel. Az óriáskoncert megfelelő hangzása érdekében mintegy ötven hangfalat, száz mikrofont és nagyjából három kilométernyi mikrofonkábelt használnak.

A szervezők az elhangzó dalokat úgy választották ki, hogy azok bárki számára könnyen eljátszhatóak, elénekelhetőek legyenek. Így elhangzik majd a Queen We Will Rock You, az LGT Ringasd el magad, Joan Jett I Love Rock ‘n’ Roll, az Ocho Macho Jó nekem, a Bikini Mielőtt elmegyek, a Tankcsapda Egyszerű dal, a Sing Sing Halál a májra, a Metallica Enter Sandman, a White Stripes Seven Nation Army, a Nirvana Come As You Are, Lenny Kravitz Are You Gonna Go My Way és a Depeche Mode Personal Jesus című száma.

A délelőtti nyilvános hangbeállások és próbák után 14 órakor vette kezdetét a rockzenei flashmob, majd ezt követően a Hangfoglaló Program 2019-es pályázatának nyertes zenekarai léptek színpadra. Az estét két tribute zenekar, a Metallicum és a Hollywood Rose koncertje zárja.

A civil kezdeményezés két éve Szegeden egy olasz ötlet alapján indult el, a különleges esemény célja az élő zene és a rock népszerűsítése mellett egy összetartó, zenét szerető és művelő közösség kialakítása.