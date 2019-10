Jubileumi bulira készülnek Bérczesi Robiék

Húsz éve alakult és adta ki első, többek által rendszeresen és visszatérően „generációs” jelzővel illetett, cím nélküli első lemezét a Bérczesi Róbert vezette hiperkarma.

A zenekar ezt a fontos születésnapját egy Aréna-koncerttel ünnepli meg 2020. február 7-én, ahol a jelenlegi zenekartagok mellett a korábbi tagok, illetve zenészbarátok is feltűnnek majd.

A hiperkarma 2000-ben megjelent első, cím nélküli lemezén olyan – azóta klasszikussá vált – dalokat találunk, mint a lidocain, a kérdőjel, sosem voltunk senkik, dob+basszus, zöldpardon, üres, felejtő… amik generációk himnuszai lettek azóta, a második, amondó (2003) című lemezükön Bérczesi pedig minden hagyományos dalszerkezeti struktúrával szakított.

2008-tól pár év szünet következett a hiperkarma életében a frontember nem titkolt drogproblémái miatt. A dalokban egyértelműen lekövethető Robi elvonulása és leépülése, és egyben a folyamat is, ahogy megtalálta az új, de mégis jellegzetes hiperkarmás hangját. A passzív éveket követően a banda 2014-ben jelentette meg harmadik nagylemezét konyharegény címmel, melyet az óriási érdeklődésnek köszönhetően egy telt házas PeCsa koncerten mutattak be.

A zenekar innentől újra aktívan elkezdett dolgozni. 2016-ban kijött három single, melyek közül a megünnepleni jó című dalt a 10. Fishing on Orfű fesztiválhimnuszaként mutattak be. 2017 tavaszán megjelent a negyedik stúdióalbum, délibáb címmel, mely több szempontból is fordulópontnak tekinthető a hiperkarma hangvételében, valamint meghozta a zenekarnak az első aranylemezét.

A délibáb sikere után egy évvel kijött egy új single napsütötte rész címmel, mely az addigi underground zenekar első igazi rádiós áttörése volt. A dalt az erdélyi Double Rise Fesztivál himnuszaként mutatták be 2018 tavaszán. A következő év elején új stúdióalbum jelent meg, a napsütötte rész címmel, és ez év tavaszán Bérczesi megkapta karrierje első igazi elismerését, az Artisjus – Az év könnyűzenei szövegírója díjat.

Borítókép: Kis Tibor gitáros, Bérczesi Róbert énekes, gitáros és Varga László basszusgitáros (b-j) a Hiperkarma együttes koncertjén Kapolcson, a 27. Művészetek Völgye kulturális fesztiválon 2017. július 22-én.