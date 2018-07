Ilyen az, amikor Pásztor Anna visszafogja magát

Ha nem az Anna and the Barbies zenekarról lenne szó, semmilyen hírértéke nem lenne annak, hogy egy banda egy koncerten kizárólag a dalok előadására összpontosítja a figyelmét. De Pásztor Anna nem arról híres, hogy meg tudna lenni különcködő viselkedés nélkül.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A mindig megbotránkoztató öltözködéséről és viselkedéséről ismert frontember, Pásztor Anna ezúttal valami egészen szokatlan dologra készül:

ez a koncert kizárólag a zenekarról és a dalokról fog szólni.

Az augusztus 3-ára, a Budapest Parkba meghirdetett fellépésen nem lesz extra produkció, nem lesznek jelmezek, Anna és zenekara csak énekelni, csak zenélni fog, semmi nem vonhatja el a figyelmet a dalokról.

Letisztultság, minimalizmus – 100% jelenlét – olvasható a banda egy estére szóló, tudatos visszafogottságát meghirdető sajtóanyagban.

Mindez egy parányi különlegességgel fűszerezve: Apey (Apey and the Pea) énekel majd Annával pár szerzeményben: olyan AATB szerzeményeket adnak elő közösen, amelyeket talán már elfelejtettünk – de mindenképpen ritkán hallhattunk a zenekartól koncerten.

Ahogy az előadó megválik a sztárallűrjeitől, ugyanúgy a színpad is leegyszerűsödik: új vizuális jelenléttel, a minimál dizájn eszköztelenségéig csupaszított fénytechnikával válik majd még letisztultabbá a látvány és különlegesebbé az élmény.

“A zenekar és az én életemben eljött az a pont, amikor már semmilyen álarcra vagy cirkuszi mutatványra nincs szükség ahhoz, hogy magabiztosan megmutassuk magunkat, a teljes, tiszta belső valónkat”

– fejti ki a koncertet beharangozó sajtóanyagban Anna.

Aki nem tudja elképzelni, hogyan lehet például ezt a merész nyári kedvencet lecsupaszítva előadni, az a Parkban megláthatja és meghallhatja ezt is.

A legutóbbi, Utópia című AATB lemezt most először lehet majd koncerten megvásárolni. Az estét Apey, azaz Áron Andris másik formációja, a Trillion nyitja majd.

Borítókép:

Pásztor Anna énekes az Anna and the Barbies együttes koncertjén a tatai Víz, zene, virág fesztiválon 2017. június 24-én. A kép tanúsága szerint akkor is közel járt a banda a teljes és tiszta belső valóság meghódításához.

MTI Fotó: Bodnár Boglárka