Brightoni tájakra utaztat a Margaret Island új klipje

“Valahol ez így volt szép”, szól a zenekar új dala – az emlékekről, elengedésről és továbblépésről is szóló dal fontos emlékké avanzsált a pár hete a Balatonhoz visszavonult alkotócsapat számára.

A Miki357, Mazzag Izabella, Takács Márk Ádám és Vincze Patrik által készített klipet még épp sikerült a járvány kirobbanása előtt, január folyamán leforgatniuk, ráadásul egyik kedvenc angol tengerparti városukban, Brightonban, ami többek között nyitott szellemiségéről, toleráns és kedves lakóiról, sokszínűségéről, pezsgő éjszakai életéről híres.

“Brighton az egyik kedvenc városunkká vált az utóbbi időben”

– mesél Lábas Viki a kinti élményekről,

“vannak már kedvenc kávézóink, éttermeink, szórakozóhelyeink, sőt, még egy gyilkos cukrászdát is felfedeztünk magunknak, amit csak haladóknak mernénk ajánlani!

Igazán inspiráló a kinti közeg, ráadásul ott is víz közelben tudunk lenni/alkotni, Fonyódhoz hasonlóan.

Sok zenészt ismertünk meg, barátságok köttettek, így pláne alig várjuk, hogy vége legyen az önkéntes karanténnak és újra visszatérhessünk oda!”

A klipforgatást rendhagyó módon mindössze pár nap felkészülés előzte meg: “Már Brightonban voltunk, amikor kitaláltuk, hogy jó lenne még kint leforgatni egy klipet az új dalhoz. Felhívtuk Miki357-et, akinek szerencsére tetszett az ötlet, úgyhogy pár nap múlva már repült is hozzánk” – árulja el Füstös Bálint.

“A külföldi forgatásoknál mindig több teret kap a spontaneitás, és mi magunk is nagyobb szerepet vállalunk ilyenkor mindenből: együtt intéztük az eszközbeszerzést a virágboltokban, rövidáruboltokban, próbáltunk a szállásunkból egy rögtönzött fotóstúdiót kreálni, Viki színes vizes jeleneteit is a fürdőszobánk kádjában vettük fel, valamikor éjjel 2 körül,

és még a bevilágításhoz szükséges lámpákat is mi magunk tartottuk a forgatás alatt. A mozgalmas három nap során a kedvenc pillanatom a madárrajzás volt. Korábban megfigyeltük a parti sétáink során, hogy minden nap ugyanabban az időpontban több ezernyi madár gyűlik össze a Palace Pier móló felett, nagyon izgalmas alakzatokat kirajzolva repülés közben. Ezt mi is órákig el tudtuk nézni, így örülök, hogy végül meg is tudtuk örökíteni.”

Maga a dal is kint született, a szöveg Törőcsik Kristóftól jött:

“Viszonylag ritkán tudok szöveget írni, de ebben az esetben Viki dallama annyira elementáris és »beszédes« volt számomra, hogy nagyon hamar kigördült, szinte saját magát írta meg a szöveg.

A társas kapcsolataink szövevényessége, bonyolultsága, a másik igazán mély megértése, a döntéseink súlya és az időnkénti tanácstalanság is visszaköszön a dalban.”

“Számomra a dal az elengedésről és arról a megnyugtató érzésről szól, amikor egyedül maradsz hirtelen egy kapcsolat után, mégis úgy érzed, hogy minden rendben van, és elég erős vagy ahhoz, hogy újra teljességet és boldogságot érezz magad körül”

– egészíti ki Lábas Viki.