Belehúzott az EFOTT, itt vannak az új fellépők

Újabb két nemzetközi fellépő, és durva erősítés az altertől az elektróig.

Valóságos szökőárként törtek be az EFOTT hivatalos közösségi oldalaira a nagy buliztatók. Köztük két olyan nemzetközi név, amire az elektronikus zenekedvelők üzembiztosan felkapják a fejüket: KSHMR és a Pendulum. A színes zenei felhozatalt a paletta túloldaláról pedig olyan hazai nagy közönségkedvencek képviselik majd, mint a Bagossy Brothers Company, a Kiscsillag, a 30Y, az Anna and the Barbies, vagy az EFOTT-on először fellépő Hiperkarma.

Yamina, Metzker Viktória, Andro, a Drop The Cheese, Joerjunior, DJ Lennard, Peter Jabin, Pixa, a Stadiumx, a UVCT azaz Jumodaddy és Wonda, illetve Willcox már biztosan pörgeti a lemezeket 2020. július 15-20. között az EFOTT-on. A dj-k felhozatala nem áll meg az országhatárnál: idén az ausztrál Pendulum DJ Setre is mehet majd a tombolás, illetve a Velencei-tó északi partjára látogat életében először az indiai és amerikai felmenőkkel rendelkező, EDM producer és dj, KSHMR is.

Az EFOTT másik headlineréhez, Flo Ridahoz hasonlóan ő is egy földrajzi hely alapján választott művésznevet: a Jammu és Kashmir nevű tartomány ihlette meg. Az ismertség útján a Like a G6 című sikerdal indította el, dolgozott együtt Martin Solveiggel, Tiёstoval, Selena Gomezzel, Sean Paullal, Robin Thickkel és közreműködött olyan világslágerekben, mint a DVBBS és Borgeous közöse, a Tsunami.

„Egy százhúszezer fős rendezvény zenei kínálatát nem lehet úgy összeállítani, hogy ne gondoljunk minden stílusirányzatra. A legnagyobb dj-k után hamarosan érkezünk a pop, hip-hop, D’n’B előadókkal és természetesen nagyszínpados közönségkedvencekkel. A fellépőlista már teljes, és március folyamán az összes előadóra fény derül”

– ígérte az EFOTT fesztiváligazgatója, Maszlavér Gábor.

Az már biztos, hogy az alternatív zene kedvelőinek is hatalmas örömöt szereznek idén a szervezők! Életében először lép ugyanis az EFOTT színpadára a Bérczesi Robi által vezetett Hiperkarma; pár év szünet után újra ott lesz a Kiscsillag és fellép a 30Y is; a nagyszínpadon pedig biztosan felhangzik az Olyan Ő – természetesen az immáron elmaradhatatlan Bagossy Brothers Companytől.

Az újonnan közzétett nevek között megtalálhatjuk a két, extrémen jó öltözékű díva zenekarát, a Péterfy Bori & Love Bandet, illetve az Anna and the Barbiest.

Pásztor Anna csapatával már régen kinézte magának a fesztivált, 7 évvel ezelőtt aztán színpadra is léptek és ezzel hozzánőttek az EFOTT életéhez. Változott szerintük valami azóta?

„Hiperfesztivál lett az EFOTT-ból! Elképesztő körhinta feeling akár csak pár órát is eltölteni a rendezvény kavalkádjában! Büszke vagyok, hogy párhuzamosan nőtt fel az Anna and the Barbies is az EFOTT egyre szaporodó színpadjaihoz. Diákoknak játszani a legnagyobb rock and roll!”

– válaszolta Pásztor Anna.

A 2020-as EFOTT Facebook-linkje pontosan itt.