Bármikor jöhet a baba Weisz Fanniéknál

Pajzsmirigyproblémáját orvosolták, így végre megkapta a zöld utat a babaprojekthez.

Hat év után, 2018 nyarán kötötte össze életét Weisz Fanni és párja, Hajmásy Péter. Régóta tervezik a családalapítást, de egészségügyileg még nem állt készen a szépségkirálynő a babavárásra, pajzsmirigybetegsége ugyanis komoly problémát jelentett.

„Eddig is szerettünk volna babát, de Fanni hormonszintjének normalizálódni kellett ahhoz, hogy ő és a leendő baba is biztonságban legyenek a várandósság alatt. Erre a szintre most állt be Fanni szervezete, szóval az orvostól a tényleges zöld utat a napokban kaptuk meg” – árulta el a Borsnak Peti, aki támogató férjként minden vizsgálatra elkíséri csinos nejét.

Petivel ellentétben Fanni azonban sokkal nyugodtabb jellem, a nehézség ellenére örök mosoly és derű van az arcán.

„Abszolút nincs rajtunk nyomás, fiatalok vagyunk, nem sietünk. Szépen járom az utat, amit az orvosok a pajzsmirigy miatt kitűztek nekem, és ami most a babát illetően zöld lett, úgyhogy mindegy, mikor jön a baba, de persze örülnénk, ha már idén hárman lehetnénk” – mondta Fanni.