Balázsovits Lajos ma már más pályát választana

Balázsovits Lajos és lánya, Edit másképp gondolkodnak a színészek életéről – pedig az ő családjukban tényleg mindenki színész...

A legendás színészcsalád apja-lánya párosával, Balázsovits Lajossal és Edittel a Bors Online készített interjút. A beszélgetés során kiderült: Lajos elgondolásaival ellentétben Edit nem élte meg nehéz időszakként a gyermekkorát. Mint mondta, az, hogy a szülei keveset voltak otthon, nem csak a színészi pályát választókra jellemző: bármely foglalkozást űzve lehet nagyon sokat dolgozni.

A pályáról szólva az is kirajzolódott, hogy míg Edit szerint „színésznek lenni a legjobb dolog a világon”, és édesanyjától, Almási Évától is ezt a mintát látta, édesapja más pályát választana, ha újrakezdhetné. Elárulta, hogy elsősorban utazni szeretett volna: pilótaként ezt meg is tehette volna. „Nagykanizsán nőttem fel, ott volt egy kicsi füves repülőtér, ahol időnként repülőnapot tartottak.

Annyira megtetszett, hogy a következő héten elmentem a toborzóirodába, ahol sportejtőernyősnek jelentkeztem, de a második alkalommal már nem mehettem, az anyukám megakadályozta.

Filmen aztán lehettem pilóta, az Őrjárat az égen című sorozatban” – idézte fel Balázsovits Lajos.

Szóba került Edit szokatlanul rövid, mindössze három hónapos ismeretség után megkötött házassága is Dr. Fürstner Józseffel. „Bátrak voltunk, és ez nagy szerencse, mert ha jobban megismerjük egymást, nem házasodtunk volna össze. Mindketten olyan alkatok vagyunk, ha felbosszantjuk magunkat a másikon, arrébb megyünk. De mivel összeházasodtunk, kénytelenek voltunk jobban megnézni egymást. Gyorsan megszületett Richárd, így egy hármas csapat csiszolódott össze, és végül is happy enddel zárul a sztori” – mesélte a színésznő.

Borítókép: Balázsovits Lajos színművész az M1 televíziós csatorna Ridikül című női beszélgetős műsorában, az MTVA gyártóbázisának 7-es stúdiójában.

MTVA Fotó: Zih Zsolt

