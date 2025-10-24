1 órája
Mélypontra juthatnak a magyarok a Bundesligában
Az elmúlt két évben fokozatosan szorulnak vissza a magyarok a korábbi legnépszerűbb topligában.
Willi Orbán és Dárdai Márton (b-j) a magyar válogatott edzésén a telki edzőközpontban 2024. szeptember 9-én
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
Lassan eltűnnek a magyarok az egykor volt legnépszerűbb topligából. Egyiptomba igazolt Szabics Imre, aki egészen eddig a Bundesligában szereplő Augsburg futballcsapatának másodedzője volt, mostantól viszont az egyiptomi al-Ahli szakmai stábjában kap helyet. Egyéni döntés, mégis egy összetettebb folyamat része.
Hagyományosan az öt topliga az angol Premier League, a spanyol La Liga, az olasz Serie A, a német Bundesliga és a francia Ligue 1, amelyek közül az elmúlt harminc évben Németországban jutottak messze a legtöbb esélyhez a magyar futball szereplői. Legyen szó játékosokról vagy edzőkről. Hely hiányában nem is lehet felsorolni az elmúlt három évtized összes magyarját, aki megfordult a Bundesligában, ami a többi topliga esetében nem okozna ekkora problémát. A teljesség igénye nélkül:
Dárdai Pál a 286 meccsével nemcsak magyar, hanem Hertha-rekorder, Szalai Ádám 54 gólja magyar csúcs, Király Gábor és Gulácsi Péter is volt a liga legjobb kapusa, Lisztes Krisztián pedig alapemberként volt bajnok a Werder Bremennel.
2023-ban azonban törés következett be Bundesliga magyarjai helyzetében. Abban az évben még Dárdai volt a Hertha vezetőedzője a német élvonalban, ahol a fia, Dárdai Márton is rendszeresen játszott, a kupagyőztes RB Leipzigben Gulácsi és Willi Orbán mellett Szoboszlai Dominik is ott jeleskedett, Sallai Roland a Freiburg húzóembere volt, Schäfer András pedig az Union Berlinbe játszotta be magát. Azóta viszont szorulnak vissza a magyarok Németországban. A stabil pontok közül Szoboszlai a Liverpoolba, Sallai a Galatasarayba igazolt, Dárdai Pál távozott a Hertha kispadjáról, és azóta sem vállalt edzői munkát, közben Márton a másodosztályba süllyedt a léket kapó berlini hajóval együtt.
Akik pedig idő közben feltűntek, nem tudták hosszabb távon megvetni a lábukat. Szalai Attila nagy reményekkel érkezett a Fenerbahcétól a német bajnokságba, de már újra Törökországban rúgja a labdát, ifjabb Lisztes Krisztián be sem mutatkozott az Eintracht Frankfurt első csapatában, úgy küldték vissza a Fradihoz, Dárdai Bence az előző idény fellángolása után teljesen kiszorult a Wolfsburgból, Lőw Zsolt vezetőedzői kísérlete pedig mindössze egy-két hónapra szólt Lipcsében.
Persze még mindig ott van Gulácsi és Orbán, akik hétről hétre játszanak, de ők 35, illetve 33 évesen lassan kifelé mennek, Schäfer helye pedig nem szilárd az Union kezdőjében. Ha nem történik jelentős fordulat, a következő idényben mélypontra juthat a magyarok helyzete a Bundesligában.