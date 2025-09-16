szeptember 16., kedd

Hogyan nevelik a világ legjobb sprintereit Jamaicában?

Ballai Attila

A tokiói atlétikai világbajnokságon a száz méteres síkfutás két döntőjében öt jamaicai vehetett részt – a férfiaknál az első és a második, a nőknél a második, a negyedik és a hatodik helyen végeztek. Az egyetemes sport legklasszikusabb versenyszámát ők és az Egyesült Államok menői uralják. Utóbbiak majdnem 350 milliós, előbbiek nem egészen hárommilliós ország sportolói. Ezért is megfejthetetlen, miben rejlik a titkuk.

Napjaink jamaicai sprintereinél már csak az elődeik daliásabbak. A vb-ken tizennégy érmet nyert Merlene Ottey, aki hét olimpián szerepelt – az ezüstöket és a bronzokat halmozta –, majd miután állampolgárságot váltott, még ötvenkét évesen is rajthoz állt a szlovén négyszer százas váltóban a 2012-es Eb-n. Vagy Usain Bolt, nyolcszoros olimpiai és tizenegyszeres világbajnok, száz és kétszáz méteren világcsúcstartó. Vele egy esztendőben, 1986-ban született Shelley-Ann Fraser-Price, aki Tokióban zárta le aktív pályafutását – stílusosan a százas döntőben, hatodik hellyel, harmincnyolc évesen.

Azaz a karibiak nem csak szélvész gyorsak, de örökifjak is. Egyesek szerint a génjeik rendkívüliek, köszönhetően a szigetükre Nyugat-Afrikából, rabszolgaként behurcolt ősöknek. De ez nyilvánvalóan nem elégséges magyarázat, hiszen egyáltalán nem egyedi sors az övék, és más országokban élő leszármazottaik nem váltak futócsodákká. Mások a különleges étrendben, a zöld banánban és a jamsz gyökérben vélik felfedezni a rejtély kulcsát, hangsúlyozva, hogy e tápanyagok már-már anabolikus szteroidként hatnak, elképesztő módon építik az izmokat, a doppinglistán azonban nem tűnnek fel

Én inkább a kiválasztásra és a képzésre szavazok. Például a Champs, azaz bajnokok elnevezésű diák versenysorozatra, amelynek „némileg” gazdagok a hagyományai, ugyanis 1910 óta rendezik meg. A fentebb már méltatott Shelley-Ann Fraser-Price is rendszeresen indul ilyen viadalokon, fia iskolájában, a szülők vetélkedésében, és a világhálón is fellelhető felvétel szerint nem hagy esélyt a papáknak, mamáknak. Viszont gyerekek tömegének ad életre szóló, meghatározó élményt, ami az atlétika felé vonzza őket. Azt pedig a trénerek pontosan tudják arrafelé, kiből és hogyan lehet bajnokot faragni.

Mint nálunk évtizedeken át a vízipóló vagy a vívás mesterei. Ezek a sportágak a hungarikumok. Szóval nekünk is megvannak a hitbizományaink – igaz, nem a száz méteres síkfutásban. Ott „valamivel” nagyobb a konkurencia.

