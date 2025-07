Szinte tálcán kínálta magát a büntetés

A pontos büntetési tételek – még – nem kerültek a nyilvánosság elé, ám az igen, hogy nyolc sportszervezettel szemben indult eljárás. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága szurkolói rendzavarások, rasszista megnyilvánulások és megbotránkoztató bekiabálások miatt lépett így. Történt ez a honi első-, és másodosztály 2025/26-os szezonnyitóját követően. A Diósgyőri VTK, a Debreceni VSC, a Ferencvárosi TC, az Újpest FC, a Budapest Honvéd, a Videoton FC Fehérvár, a Zalaegerszegi TE és a Soroksár már készülhet a büntetésként kirótt bírság átutalására (is).

Az előírás szerint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályzatának rasszizmus elleni pontjait azonos tartalommal kötelező beépíteni minden tagország fegyelmi szabályzatába. Az MLSZ-re is érvényes regula zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is. A Fizz Liga (NB I) és a Merkantil Bank Liga (NB II) idei rajtján több összecsapáson is hallani lehetett ilyen rigmusokat, miként MLSZ-ellenes feliratokra és az MLSZ elnökéknek szidalmazására is akadt példa.

A honi szövetség főtitkára, Vági Márton a sportnapilapnak adott interjújában kifejtette, hogy „Az MLSZ saját fegyelmi gyakorlatában az elmúlt évtizedben igyekezett elkerülni a zárt kapus vagy pontlevonásos büntetés alkalmazását, de most – minden tagországra érvényesen – erre a gyakorlatunkra kaptunk egy szigorító felhívást.”

A nézőtéri megnyilvánulások egy része szoros összefüggésben áll a bajnoki rajt előtti napokban meghozott úgynevezett magyar- vagy fiatalszabályban eszközölt fontos változtatással. Ennek lényegét eredetileg az jelentette, hogy minden csapatban végig pályán kell lennie legalább öt magyarnak, köztük egy U21-es játékosnak. A kiemelt akadémiákat működtető hét NB I-es klubra – Ferencváros, Puskás Akadémia, ETO FC Győr, MTK, DVTK, DVSC, Kisvárda – azonban szigorúbb feltételek vonatkoznak.

Az ellentmondást nem tűrő rendeletek hirtelen nagyon töményen hatottak, és „sokba fájnak” a kluboknak, legyen szó a nyári igazolásokról vagy a lelátói cselekményekről. Miközben jó volt látni Újpesten a 10 ezer fölötti (10 011), Székesfehérváron pedig a hétezret meghaladó (7042) nézőszámot, addig szinte tálcán kínálta magát a büntetés – a további stadionokban is.