Ma a labdarúgásban a válogatottra irányul a figyelem, a németek ellen megkezdi a szereplését a Nemzetek Ligájában. A klubfutball így átmenetileg a háttérbe szorul, a nemzetközi porondon lezárultak a selejtezők mindhárom sorozatban, kialakult az alapszakaszok mezőnye, elkészült a program, két hét múlva viszont már túl leszünk az első körön is. Ez a többes szám a mi esetünkben ezúttal is csak a Ferencvárost jelenti, mert bár a másik három induló csapatunk közül kettő eljutott a rájátszásig, ott elvéreztek, és így megint csak egy magyar klub képviseli Magyarországot, az is a második számú kupában, az Európa-ligában.

Pedig ha megnézzük a keretek értékét, a gazdasági háttereket, akkor többnek is ott kellene lennie legalább a Konferencia Liga főtábláján. A magyarországi feltételek kiemelkedőek a régióban, ám a többi ország zöme mégis sokkal jobban teljesít, a csehek például négy csapatuknak szurkolhatnak majd az ősszel, ráadásul a Sparta Prahának a Bajnokok Ligájában, a Slavia Prahának és a Viktória Plzennek az Európa-ligában, a Paksot kiejtő Mlada Boleslav pedig a Konferencia Ligában vitézkedhet majd.

A szlovénok és a szerbek egyaránt két csapattal lesznek jelen Európában, közülük az utóbbiaktól a Crvena zvezda a BL-ben, amelyben az osztrákokat két klub is képviseli, és mellesleg kettő szerepelhet a KL-ben is. A románoknak hozzánk hasonlóan csak egy Európa-ligás együttesük van, és horvátból is csak egyet találunk a teljes mezőnyben, igaz, a Dinamo Zagreb a legrangosabb sorozatéba tartozik.

Az UEFA azért hozta létre a Konferencia Ligát, és mindhárom sorozatban azért emelte meg a létszámot, hogy még több klub szerepelhessen a nemzetközi porondon, ezzel több bevételhez jutva, de mi, magyarok ezzel a lehetőséggel nem tudunk élni, még soha nem volt példa arra, hogy egyszerre két magyar futballklub szerepelt volna európai kupasorozat őszi főtábláján.

Közben pedig másutt hasonló vagy inkább kevesebb költségvetésből gazdálkodó kluboknak ez évről évre összejön, most olyan, a magyar viszonyokhoz képest csóró csapatok is állva maradtak, mint például az északír Larne mindössze 3,75 millió eurós összértékkel, de az 5 millió eurós moldáv Petrocub, a 7 millió eurós örmény FC Noha vagy éppen a Fradit majdnem kiejtő bosnyák Banja Luka is játszhat a KL-ben a maga szerény 7 millió eurós keretével.