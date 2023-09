Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata riasztó, hazai pályán példátlan, 38–25-ös verést kapott a francia Metztől a Bajnokok Ligája nyitó fordulójában. Martin Albertsen, a nyáron kinevezett, dán vezetőedző gesztusai, nyilatkozatai alapján nem vette túlságosan a szívére a fiaskót – ellentétben a hajrában már kórusban fütyülő drukkerekkel –, egyet aludva a történtekre, televíziós értékelésében többek között azt fejtegette, hogy szokni kell még a BL-t. Ha itt magára gondolt, akkor ez méltánylandó beismerés; az FTC-re ez ugyanis nyilvánvalóan nem igaz, hiszen az együttes hosszú évek óta rendszeres BL-induló, hogy mást ne mondjunk, az előző kiírásban egészen a fináléig hatolt. Nem kis részben annak a bravúrnak köszönhetően, amelyet a negyeddöntőben éppen a Metz ellen hajtott végre.

Allan Heine, ugyancsak dán másodedző a közösségi médiában – angol nyelven – vasárnap reggel szintén kommentálta a történteket, a következőt tette közhírré: rossz nap, rossz alvás, gyors futás. A szövegkörnyezetből adódóan utóbbi esetben valószínűleg saját teljesítményére utalhatott, ami neki talán vigaszt, megerősítést jelentett, a Fradi híveinek azonban sajnálatos módon az égvilágon semmit. Nekik az lett volna fontos, hogy a játékosok fussanak gyorsan a mérkőzés alatt, különösen visszarendeződéskor, és ne engedélyezzenek bántóan könnyű gólokat az ellenfélnek.

A két skandináv szakembernek a jelek szerint még ismerkednie kell új közegével. A magyar kézilabdázás ugyanis nem északi fényben, hanem állandó eredménykényszerben él, mert mi „itt lent”, Európa közepén, valamiért így szocializálódtunk. Fokozottan érvényes ez a Ferencvárosra. Persze, miként azt többen felidézik, a csapat tavaly ősszel is beleszaladt egy borzalmas, húsz gólos verésbe a BL-ben, ám „némi” különbség, hogy az az előző vezetőedző, Elek Gábor tizenötödik szezonjában történt, és az előző tizennégy év aranyfedezete garanciát jelentett arra, hogy lesz kiút, lesz kilábalás. Lett is.

Most azonban, a dán éra első heteiben, ahogyan az kívülről tűnik, zajlik egy belső mérkőzés is.

Hamarosan kiderül, hogy sikerül-e Albertsennek a saját képére formálnia a Fradit,

vagy képességet és szándékot mutat ennek az ellenkezőjére. A héten két, nem akármilyen erőpróba segítheti a tisztánlátást: szerdán a Győr ellen győztes Mosonmagyaróvár látogat az Elek Gyula Arénába, szombaton a BL-címvédő Vipers ellen, idegenben lép pályára az FTC.