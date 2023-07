A néhány nappal ezelőtt megrendezett Balaton-átúszás is azon események sorába tartozik, amelyek időről időre emlékeztetnek arra, hogy a hobbiból sportolók kitartó edzésmunkája milyen szép eredményeket hozhat. Igaz, a hob­bisták közt járja a mondás, hogy felkészüléssel könnyű sikert elérni, felkészületlenül teljesíteni az erőpróbát, az a kemény. Ahogy Rejtő Jenő hőse, Fülig Jimmy is úgy érezte, felülmúlta Napóleont azzal, hogy egy vas nélkül jutott el Kínába, szemben a nagyzoló franciával, aki azt állította, hogy kenyérrel és vassal tudná megtenni ugyanezt.

A hobbisportoló egyik jellemzője, hogy a rajt előtt nem mentes a kételyektől. Nem leplezi sem maga, sem sporttársai elől, hogy bízik ugyan magában, de majd csak a verseny során derül ki, mire volt elég a felkészülés. Vagy a fel nem készülés. Egy barátom (nevezzük Edének), aki időnként közép- és hosszú távú triatlonversenyeken is rajthoz állt, arra sem volt rest, hogy a versenybíráknál próbáljon könnyítést kicsikarni magának. Mivel nem volt jó úszó, egy kiskörei verseny előtt neoprén úszóöltözet használatának lehetőségét igyekezett kialkudni magának, mondván: így is, úgy is az „indultak még” kategóriába soroltak közt fog evickélni. Természetesen hajthatatlannak bizonyultak a bírák, így fürdőgatyás úszásra kényszerült Ede is. Aki aztán a sekélyebb részeken gyalogolt a vízben, erre biztatva a mezőny végén tempózó, hozzá hasonlóan gyengébb képességű úszókat, akiket kezdő vízimentő talán fuldoklónak nézne. Ede abban az évben összesen azt a két kilométert tette meg vízben, szilárd meggyőződése volt, hogy gyenge technikája miatt felesleges úszóedzéssel fárasztania magát, hiszen úgy sem ér el jobb időt.

Sajnos nem akadt krónikás, aki feljegyezhette volna, hogy Ede sporttörténelmet írt azon versenyen,

hiszen a kilencven kilométeres kerékpározás után felöltötte a hőszigetelő neo­prén ruhát. Jégesővel kísért zivatar során lehűlt a levegő, és az öltözék komfortos körülményeket biztosított hősünknek. Igaz, a futástól már megkímélte magát Ede, de úszóruhás drukkerként jellegzetes alakja volt a versenynek.

Nem könnyű hobbisportolónak lenni. Küzdelem a testtel és a lélekkel. Hiába erős az egyik, ha gyenge a másik. Amivel csak azt akarom mondani, hogy jól jön az erős lélek, ami segít az embernek a végsőkig kitartani. Például türelmesen kivárni a sort a büfében, míg a feladott verseny után hozzá nem jut a söréhez, hogy neoprén ruhába zárt testét kellőképpen hűteni tudja.