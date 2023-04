Tényleg igaz, hogy evés közben jön meg az étvágy.

Az Újpest a labdarúgó-bajnokságban nem túl régen, mindössze néhány hete még a kiesés ellen harcolt, majd visszatért a kispadra Neboj­sa Vignjevics, a legutóbbi négy meccséből hármat megnyert, egyen döntetlent játszott, és a hétfői, Ferencváros elleni derbi előtt Varga Balázs már a dobogóról beszél.

A mindössze 19 éves szélső persze tagadja a Nemzeti Sportnak adott interjújában, hogy az öltözőben téma lenne a dobogó, de nyilván nem véletlenül hozta szóba a nagy lehetőséget, amely papíron még valóban elérhető.

De ha már papír: az Újpest nagyon régóta nem a Fradi elleni sikereiről híres, az előző huszonkét meccsen nem tudta legyőzni a jelenlegi címvédőt, amellyel a pápa budapesti látogatása miatt szokatlan időpontban, hétfő este csap össze hazai pályán ebben a kiírásban utoljára. Az ma már közhelynek számít, hogy a két csapat mérkőzése rangadónak számít függetlenül az aktuális helyezésektől, ráadásul nem is teljesen igaz, hiszen a Ferencváros dominanciája már kínos is lehet a lilák híveinek. Ennek ellenére Varga Balázs teljes joggal vizionál most végre hazai sikert, és merészkedik a vágyaiban egészen a dobogóig, ugyanis a Fradi a tavasszal elveszített valami nagyon fontosat, és ez a legyőzhetetlenség mítosza.

Tizenhét ponttal is vezetett már, most pedig csak hat pont az előnye a Kecskemét előtt. Úgy fordult rá a bajnokság folytatására az idén, hogy különösebb izgalmak nélkül nyeri meg sorozatban az ötödik aranyérmét, ám enyhén szólva is kudarcot kudarcra halmozott, öt döntetlen mellett három vereséget is elszenvedett azóta, azaz nem tűnik sebezhetetlennek, és bizony tetten érhető a magyar futball közegében annak a szándéka, hogy hátha sikerül a Kecskemétnek beérnie a bukdácsoló Fradit. Ehhez szükséges lenne az Újpest hétfői sikere, majd két fordulóval később a címvédő éppen a KTE vendége lesz, és persze elengedhetetlen, hogy az újonc addig ne veszítsen pontot előbb otthon a Paks, majd idegenben a Bp. Honvéd ellen sem.

Túl sok a bizonytalansági tényező ebben a képletben, ezért kicsi is az esély a megvalósulására, az azonban jól látható, hogy a Fradi tekintélye megingott. Ettől persze még megmarad a legerősebb csapatnak, ám öt fordulóval a vége előtt nem tesz rosszat a magyar futballnak, ha felsejlik a trónfosztás lehetősége, még ha csak a fantázia termékeként is. Egyszer az Újpest pocsék sorozata is megszakad, és ha az most lesz, talán lehel némi izgalmat a már kezdésénél lefutottnak tűnő bajnokságba.