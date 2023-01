Kopasz Bálint 2022-ben mindent megnyert, a magyar sportújságírók ítélete alapján mégis ő az előző esztendő nagy vesztese. Olykor bizony igazságtalan a szavazás, ez a játék, amit azonban a sportolók többsége komolyan vesz. Már írtunk róla, hogy az olimpiai bajnok kajakos, noha 2022-ben a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is győzött a királyi számban, s természetesen az ötkarikás programban továbbra is szereplő kajak egyes 1000 méteren, az Év sportolója-választáson nem került be az első három közé. Az eredmény nem botrányos, hiszen Milák Kristófnak, Szilágyi Áronnak és Liu Shaoangnak is kiváló éve volt, az élet kegyetlen, a négy klasszis közül éppen Kopasz szorult le a dobogóról. Őszintén reméltem viszont, hogy az egyéni sportágak csapatkategóriájában kárpótoljuk, ha fogalmazhatok királyi többesben. Ott végképp neki, helyesebben nekik állt a zászló Nádas Bencével, hiszen a duó ugyancsak vb-t és Eb-t is nyert 500 méteren, ám a szavazáson mindkét kardválogatott eléjük került. Pech, illetve annál mégis valamivel több. Kopasz Bálint azzal fejezte ki a véleményét, hogy nem jelent meg a sportgálán. Csakúgy, mint Szilágyi Áron és Liu Shaoang, tegyük hozzá. Lelkük rajta.

A női mezőnyben is szoros volt a verseny. Csak éppen másként. Nem megsértve a hölgyeket, idén nem volt egyértelmű favorit. Nemhogy négy, egy sem. Végül Kozák Luca győzött. Félreértés ne essék, atlétikában, különösen futószámban, a 100 méteres gátfutásban hatalmas siker világversenyen érmet szerezni, mégis lehet bennünk hiányérzet, hogy 2022-ben Eb-ezüst is elég volt a győzelemhez. Az elmúlt bő három évtizedben, amióta igazán komolyan vesszük a szavazást, olyan nyertesek akadtak, mint Egerszegi Krisztina, Hosszú Katinka (egyaránt hétszer), Kovács Ágnes (négyszer), Kőbán Rita, Csipes Tamara (egyaránt kétszer), Kozák Danuta, Nagy Tímea vagy éppen Risztov Éva. Csak elvétve fordult elő, hogy ne az adott esztendő egyik olimpiai vagy világbajnoka győzött volna.

Válságban van-e a női sport Magyarországon?

– tehetjük fel a kérdést ennek ismeretében. Reméljük, hogy nem. Először is, olimpiai bajnok kajak négyesünk egyik tagja sem versenyzett tavaly, idén azonban közülük hárman (Kozák, Csipes, valamint Bodonyi Dóra) visszatérnek. Kozák Lucának és a tornász Kovács Zsófiának a világbajnokságon ugyan roppant nehéz dolga lesz, de Gulyás Michelle öttusában az esélyesek legszűkebb körébe tartozik, s ugyanezt mondhatjuk az olimpiai negyedik helyezett kerékpározóról, Vas Kata Blankáról is. Persze az is igaz, Hosszú Katinka nagy űrt hagyott maga után.