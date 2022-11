Szerencsés esetben az élsportoló karrierje meredeken ível felfelé, határozottan halad a céljai felé. Ám ahogy az életben, a sportban is gyakran érvényesül az egyszer fent, egyszer lent elve. Egy-egy biztató periódust szerencsétlen időszak követ, és ez visszavetheti az ember lendületét.

Gyurcsó Ádám pályája bővelkedik a sorsfordító eseményekben. A tatabányai születésű játékos 17 évesen a Puskás–Suzuki Kupán a Real Madrid elleni játékával és a góljával győzte meg a Puskás Akadémia és a vele akkor még szoros partnerkapcsolatban dolgozó Videoton szakembereit, hogy érdemes vele komolyan számolni. A Gyurma becenevű szélső végigjárta a szamárlétrát, az NB II-ben rugdosta a gólokat. A Vidi akkori edzője, Mezey György edzéseit látogatta, de egyszer nem jelent meg a foglalkozáson, és azonnal röpült a keretből – de csak két hétre: Mezey megenyhült, és az aranyérmet ünneplő meccsen becserélte a játékost.

Gyurcsó Kecskeméten kezdte a következő szezont, ontotta a gólokat, a Vidi visszarendelte. Egervári Sándor szövetségi kapitány 2012-ben Prágában, a Csehország elleni barátságos meccsen becserélte, és ő újoncként győztes góllal hálálta meg a bizalmat. Egervári után Bernd Storck is számított Gyurcsóra, de a 2016-os Eb-re már nem vitte magával. A szélső akkor már a lengyel Pogon Szczecinben futballozott, majd a horvát Hajduk Splitnél is voltak felvillanásai, de ott váratlanul megbicsaklott a karrierje, és egy felcsúti kölcsönjáték után Eszéken sem váltotta meg a világot. Az ezüstérmes csapat tagjaként csak négy bajnoki mérkőzésen lépett pályára.

A már-már elfeledett labdarúgó tavaly nyáron pályafutása során a harmadik külföldi bajnokságába, ezúttal a ciprusi AEK Larnaca csapatához igazolt, és azóta újra élvezi a futballt, többen újra szívesen látnák a válogatottban is. Újra kulcsemberként tekintenek rá, 31 évesen elmondhatja magáról, hogy ő is a kupatavasz magyar szereplője lesz. A Rennes, a Fenerbahce és a Dinamo Kijev társaságában szerepelt csapatával az Európa-liga csoportkörében, ahol többek között az ő góljainak is köszönhetően harmadik Larnaca jövőre az Európa Konferencia Ligában játszhat.

Gyurcsó a 31. évére dúskál az emlékekben. Már átélte, milyen érzés győztes góllal bemutatkozni a válogatottban, bajnokságot nyerni, majd a saját bőrén érezte, amikor az utolsó pillanatban kikerült az Eb-keretből.