Vagyunk azzal úgy, hogy ha jó hírt kapunk, azt megosztjuk másokkal. Ám ha Dzsudzsák Balázs visszaforgathatná az idő kerekét, a DVSC múlt pénteki szezon­nyitó szurkolói ankétján már aligha pöttyintené el, hogy ígéretet kapott rá: októberben pályára léphet a magyar válogatottban. (Amúgy 2019 után.)

A DVSC honlapján azzal a címmel jelent meg a tudósítás az ankétról, hogy „Agresszívabb és fegyelmezettebb Lokit ígér a csapatkapitány”, vagyis Dzsudzsák; és a hosszú beszámolóban nyúlfarknyi résszel intézik el a hírt: „Csapatkapitányunk egy titkot is elárult: jó esély van arra, hogy októberben ismét magyar válogatott mérkőzésen lép pályára!” Dzsudzsák nem ragozta hosszan a témát, de persze, amikor a szurkolói ankéton elhangzottak viharos gyorsasággal átszaladtak a médiában, sehol sem az volt a felütés, hogy Makray Balázs cégvezető szerint a szakmai részlegen is elindult a fejlődés, vagy hogy Joao Janerio vezetőedző úgy látja, mindenki nagyon keményen dolgozik. De még csak nem is az, hogy Dzsudzsák csapatkapitány agresszívebb Lokit ígér. Hanem az, hogy neki mit ígértek.

A történet amúgy sántít, mert nemzeti csapatunknak októberre nincs lekötött mérkőzése, és aligha lesz a nemzetközi kupák miatt, legfeljebb novemberben.

Akkor Marco Rossi valóban behívhatja egy búcsúmeccsre a 35 éves Dzsudzsákot, aki kétségkívül tett is annyit a magyar válogatottért, hogy ezt a gesztust megérdemelné. S ezzel itthon rekorder lehetne – a 108. válogatottságával most holtversenyben áll Király Gáborral.

Amúgy vasárnap az NB I nyitófordulójában gólt lőtt a Kisvárdának (2–2), a meccs legjobbja volt, és amikor az M4 Sport kamerája előtt szóba került a behívó, szinte már szabadkozott.

– Nem akartam semmiféle lavinát elindítani, túl vagyok már ezen a részén, a Debrecenre koncentrálok, a válogatott kiválóan teljesít, a szövetségi kapitányról nem is beszélve. A szurkolói ankéton csak elejtettem, hogy egyszer reményeim szerint összejöhet az a búcsúmérkőzés, de abszolút nem ez motivál, hanem hogy maradandót alkossak, és hű legyek Debrecenhez, a szurkolók pedig lássák rajtam, kapitányként küzdök – mondta, ami azért úgy hangzik, mintha egy kommunikációs tanácsadó adta volna a szájába. Hiszen Dzsudzsáknak világ­életében nagyon fontos volt a válogatottság, mindig a rendelkezésére állt, és ha nem is ment neki a játék, a pályán csúszott-mászott.

A hét végén azonban rájött, hogy ha tényleg újra meghívót kap, azt nem neki kell bejelentenie. Még 108-szoros válogatottként is tanul az ember a futballban.