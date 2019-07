Himalája-expedíció: Szilárd az otthoni diófáról álmodik a hó birodalmában

Az ötezer méteres magasságban is hazagondol a volt esztergomi főiskolás, Suhajda Szilárd, aki Klein Dáviddal indult a K2-re.

A volt esztergomi főiskolás, Suhajda Szilárd és mászótársa, Klein Dávid megérkezett az alaptáborba a Himalájában. Ahogy arról már többször beszámoltunk a magyar mászók magassági teherhordók és oxigénpalack nélkül szeretnék megmászni a világ legveszélyesebb nyolcezresének tartott, 8661 méter magas K2-t.

Szilárd fotókat is mutatott az alaptábori hangulatról és hogy milyen körülmények között akklimatizálódnak a kisebb mászások majd a csúcstámadás előtt:

A soron következő naplóbejegyzés már elérhető Klein Dávid oldalán!

Dávid arról írt naplóbejegyzésében, hogy számítva a hosszú expedícióra, otthonról két méretes, családi Zajo lakósátrat is vittek magukkal, és hogy első estéjükön Agymenőket néztek.

2019-06-24"Ma ébredünk először az alaptáborban. Van valami puritán bajtársiasság abban, ahogy négyen szuszogunk a…

Szilárd arról is beszámolt, hogy az elsők között érkeztek meg az alaptáborba, és a japán-pakisztáni expedíció ráadásul lehet, hogy máris búcsúzni kényszerül, hiszen ledepózott felszerelésüket a Cesen-út beszállásától elsöpörte egy lavina. Hátha pótolni tudják…

Ismerős mászókkal is találkoztak: Mike Horn és csapata kedves ismerősök 2015-ből, Szilárd barátnőjéről, aki azóta már a felesége, is érdeklődtek és gratuláltak Szilárd kisfiához is.

2019.06.25."Folytatódik a munka. Reggeli közben megtervezzük a napunkat. A tervezés könnyű, a munka nehéz. A jég ma is…

A fagyos idő után derűsebb idő köszöntött a magyarokra, de a kötelező köröket így sem hagyják ki. Az első dolguk az inhalálás. A légutak számára igazi elixír a forró, kamillás gőz – nagyokat sóhajanak a törölköző alatt, miközben hallom, ahogy velem szemben Dávid is élvezettel prüszköl.

– A K2 és Broad Peak falain kisebb-nagyobb lavinák zúgnak le. Nagyon jó! Már csakugyan indulni szeretnénk fölfelé! Türelmetlenségen kapom magam, holott ez csak az első igazán meleg nap – egy kicsit még muszáj várnunk, de hamarosan elindulhatunk… – tette hozzá.

Szilárdék azt is tudják, hogy itthon nagy kánikula van/volt. Ugyanakkor, teszi hozzá, körülöttük megszűnnek a napok, nincs hétfő és nincs vasárnap. Csak szél van és szélcsend, köd vagy tiszta égbolt, karcos hideg vagy bénító kánikula; havazás, süketítő vihar, káprázatos naplemente. Véroxigén szint, pulzusszám, dehidratáltság, napégés.

„Az otthoni hétköznapok összetett feladataihoz képest a mi figyelmünk most egészen egyszerű folyamatokra irányul. Az élet mértékegysége itt más tényezőkön alapszik.”

– Visszafogom magam. Egy régi pendrive kerül elő az egyik zsákom mélyéről: nahát, The Jezabels! Halkan szól a zene. Felnyitok egy fehér borítékot, bár hosszasan morfondírozom, melyiket is válasszam. A színes papírlapra vetett üzenet mosolyra derít. Mindenki itt van velem. A hőmérséklet késő délután egyik pillanatról a másikra fagypont alá esik. Nem fázom. A családom gondolata melegséggel tölt el. Félig lehunyom a szemem: én is Velük vagyok, otthon, az öreg diófa árnyékában – repült gondolatban haza Szilárd.