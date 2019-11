Bevallom, magam soha sem sznúkereztem, de még a biliár­dozás is meglehetősen távol állt tőlem. Azaz, nekem egy átlagosnak tűnő dákó­használat is kész varázslat.

Ám az idő múlásával, mi tagadás, csiszolódtam, fejlődtem. Ebben nagy segítségemre voltak a sportcsatornák. Nekik köszönhetően autodidakta módon fedeztem fel, hogy a sznúkerben egy fehér golyóval löknek, a piros gömbök száma tizenöt, és van még további hat színes is: sárga, zöld, barna, kék, rózsaszín és fekete. Ezeknek pedig más és más a pontértékük.

Továbbá: egy piros golyó lyukba terelése után mindig egy színeset kell belökni… S láss csodát, egyre jobban elkezdtem élvezni a közvetítéseket! Így ismertem meg például Jimmy White-ot, Steve Davist vagy Ronnie O’Sullivant. Mind-mind parádés játékosok. Olykor egy meglehetősen csibészesen fésült fiatal legény is ott sertepertélt – több kevesebb sikerrel – a zöld posztóval borított hatlyukú asztal körül. Ő volt Judd Trump, aki aztán néhány hónappal ezelőtt világbajnok lett, sőt, vezeti a világranglistát is. Játékával ő is a képernyő elé „kötözött”. Aztán ezt a közelmúltban ismét megtette.

Talán már 7–2-re vezetett a World Open sznúkerverseny fináléjában az aktuális angol világbajnok Trump, amikor a tévé elé ültem, és megismétlődött a világbajnoki finálé varázsa… Néhány gyengébb (?) frame-et leszámítva a világelső „száguldozott” az asztalon. Thaiföldi ellenfele, Un-Nuh sokszor csak a fejét kapkodta, vagy éppen búskomoran maga elé bámult. Eközben Judd kis híján még egy maximum breaket is összehozott, ami 147, a thaiföldi ellen azonban „csak” 136 sikeredett.

Nem véletlen, hogy Trump simán, 10–5-re megnyerte a Kínában rendezett World Opent. Olyan meggyőzően, hogy az egyébként az ázsiai versenyzőért szorító hazai publikum felállva tapsolt.

Erre nemsokára a magyar sznúkerrajongóknak is alkalmuk nyílhat, mivel

két hét múlva szombaton sporttörténelmi eseménynek ad otthont a fővárosi Gerevich sportcsarnok.

Itt rendezik a Magyar Snooker Gála „különkiadását”, amely az idei vb-döntő megismétlése lesz. Így Judd Trump már világbajnokként térhet vissza kis hazánkba. Ellenfele a négyszeres világbajnok skót John Higgins lesz. A sznúkerelit két, ilyen magasan jegyzett aktív játékosa még sosem járt nálunk. Az is egészen biztos, hogy Budapestre a fantasztikusnak ígérkező gálára világelsőként látogat majd Trump, ami azért nagy dolog, mert Magyarországon még sohasem járt az aktuális profi világelső.