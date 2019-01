Néhány nap múlva véget ér az NFL aktuális szezonja, magyar idő szerint hétfő hajnalban játsszák le a döntőt. A profi amerikai futball rajongói a meccs után hét hónapos várakozásra kényszerülnek. A következő bajnokság szeptemberben kezdődik.

A New England Patriots és a Los Angeles Rams feszül majd egymásnak a bajnoki trófea megszerzéséért vívandó mérkőzésen Atlantában. A tojás alakú labdával zajló küzdelem iránti érdeklődés és érdektelenség között éles határvonal húzódik. Akit nem szippantott még be az amerikai futball a drukkerek közé, az csak valami – számára – fatális véletlen folytán néz meg egy meccset. A leggyakoribb érv az amerikai futballal szemben az, hogy érthetetlenek a szabályai és sokat áll a játék. Bár időnként a pályán hozott döntések is azt sejtetik a nézővel, hogy a bírók sem voltak képesek agyilag feldolgozni a szabálykönyvet, ennek ellenére tagadhatatlan, hogy alapjában véve nem bonyolult a játék. Aki érti, hogy mi a les a „gurulós fociban”, simán feldolgozza azt a néhány alapinformációt, aminek birtokában már élvezettel lehet figyelni a küzdelmet.

Való igaz, hogy két előrejutási kísérlet között akár percekig is áll a meccs, de legalább ez alkalmat ad a kitikkadt szurkolónak arra, hogy testszöveteit stresszmentesen regenerálhassa: nem marad le semmiről, míg kislisszol a konyhába sörért, csipszért, bármiért.

Tegyük hozzá, a rajongói kultúrához sokak számára Magyarországon is hozzátartozik, hogy az amerikai szokásokhoz igazodva rántott csirkeszárnnyal, pizzával és sörrel kövessék a döntő meccset, a Super Bowlt. Egyes számítások szerint 1,3 milliárd csirkeszárnyat tolnak be az arcukba az amerikaiak és ötvenmillió doboz sörrel csillapítják szomjukat a mérkőzés alatt. A Super Bowl és a hozzá kapcsolódó show közben elfogy több mint 12 millió pizza is, de ez olyan apró szám a másik kettőhöz képest, hogy igazából említeni is kár.

A nagy meccs előtti várakozás időszakában rendkívül sok adattal és érdekességgel bombázza a szurkolókat a média. A szakértők a statisztikák fényében igyekeznek megvilágítani az esélyeket. Nagyon valószínű, hogy a több pontot szerző csapat nyeri a meccset. És szinte bizonyos, hogy a játékosok túlnyomó része nem fog labdához érni. Talán nem is volt a kezükben évek óta.

Az amerikai focival kapcsolatos egyik legkínzóbb kérdésre valószínűleg most sem fogunk választ kapni. Mégpedig arra, hogy legalább álmodnak-e néha labdával azok a játékosok, akiknek a feladatköre kimerül a test test elleni küzdelemben.