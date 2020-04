Napjaink első számú tornásznője, a négyszeres olimpiai bajnok amerikai Simone Biles nem akármilyen produkcióval rukkolt ki a karantén idején: közel egy percig ügyeskedett otthon kézállásban, amíg a lábai segítségével lehámozta magáról a feszes, rózsaszín melegítőalsóját. Fel is robbantotta az internetet, az Instagram-oldalán több mint 2,1 millióan nézték meg az erről készült videót. Ezt a „gyakorlatot” persze nem pontozhatjuk le. A franciák olimpiai bajnok, korábbi világcsúcstartó rúdugrója, Renaud Lavillenie szabadtéren a világ idei nyolcadik legjobb eredményét jegyezte 561 centiméterrel, de ezzel mégsem kerülhet fel a világranglistára, mert a saját kertjében ugrott.

Már ez a két különleges példa is mutatja, hogy

a sportolók nem esnek teljes apátiába a járvány idején, és szép számmal akadnak már online versenyek is.

A regnáló sakkvilágbajnok norvég Magnus Carlsen összehozta a sakktörténelem első online rapid szuperversenyét, ami a múlt hét végén kezdődött meg nyolc klasszis részvételével. A Formula–1-ben a kényszerű leállás alatt hivatalos szimulátoros sorozatot írtak ki az eredeti versenynaptárhoz igazodva, természetesen azonos tudású autókkal, az F1 hivatalos, 2019-es PC-szoftverével. Vasárnap a Kínai Nagydíj virtuális sanghaji pályáján Charles Leclerc nyert otthonából kormányozva a Ferrarit, és a monacói pilóta már a második futamgyőzelmét aratta.

Az M4 Sporton jól szórakozhattunk tegnapelőtt a versenyen, és karanténok ide vagy oda, az este folyamán tobzódhattunk az élő sportban! A Sport 1 csatornán ugyanis a PDC, a világ vezető dartsszervezete által életre hívott új versenysorozat, a PDC Home Tour harmadik versenynapját követhettük figyelemmel. Dacára annak, hogy a legjobb dartsosok otthonukban dobják a nyilakat, ez komoly sportértékű tornának is felfogható. A versenyzők négyes csoportokban körmérkőzéseket vívnak, és a csoportelsők jutnak a következő körbe.

A kétszeres világbajnok Gary Anderson legnagyobb sajnálatára nem tudott nevezni, mert a házában gyenge a wifi, így képtelen volt megoldani az élő közvetítést, ám így is nívós mezőny jött össze. Többek között nevezett a regnáló világbajnok Peter Wright is, akinek fodrász felesége most is gondosan belőtte a haját, a taraja ezúttal sárga, narancssárga, piros, lila és kék színekben pompázott. A skót klasszis azonban rögtön az első napon kiesett, így róla bizony nem mondhatjuk el, hogy mindenütt jó, de a legjobb otthon.