Szilveszterkor, amikor elüti az éjfélt az óra, és belépünk az új esztendőbe, pezsgővel koccintva kívánunk boldog újévet szeretteinknek, barátainknak, kedves ismerőseinknek. És a legtöbbünk ezt komolyan, tiszta szívből is gondolja. Úgy tűnik, legutóbb az égiek a magyar sportnak kívántak őszintén sikeres új esztendőt. Hiszen az év eleje, ez a január egészen fantasztikusan indult számunkra. A széria a női asztalitenisz-csapat olimpiai kvótájának kivívásával kezdődött. Ez óriási fegyvertény, több mint egy évtizede éhezett rá a sportág.

A sort férfi kézilabdázóink folytatták, akik ugyan nem jutottak be a kontinensviadal legjobbjai közé, ám teljesítményük elismerésre méltó. Ez a fiatal együttes valóban a jövő csapata lehet, mivel tele van talentumokkal, így reményeink szerint még sokszor örvendeztetnek minket szebbnél szebb eredményekkel. Közben az ausztrál nyílt teniszbajnokságon Fucsovics Márton szép csendben bejutott a legjobb tizenhat közé, csak a világklasszis svájci Federer tudta megállítani. S, ha már itt tartunk, női párosban Babos Tímea a francia Mladenoviccsal az oldalán ott van a melbourne-i fináléban. Igaz, ha ők diadalmaskodnak, az már átcsúszik februárra…

Aztán: pólósaink is megmutatták, milyen a magyar virtus. Férfi vízilabdázóink 1958 után ismét hazai medencében lettek Európa-bajnokok. A Duna Arénában, szenzációs közönség előtt. Erre a címre egyébként 1999 óta vártunk, vártak a sportág honi hívei. Külön érdekesség, hogy akkor a most már szövetségi kapitányként tevékenykedő Märcz Tamás is az Eb-győztes gárda tagja volt. De a hölgyek bronzérmét sem szabad lebecsülni. Ha a pólós lányok nem éppen a spanyolok ellen fogják ki legrosszabb napjukat, akkor akár ők is döntőzhettek volna. Férficsapatunk olimpiai kvótát is szerzett az Eb-arannyal, a hölgyekre viszont még kvalifikációs túlóra vár.

Aztán: a víz egy másik halmazállapotában is jó közegnek bizonyult a magyarok számára. A debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-­bajnokságon ugyanis válogatott versenyzőink négy aranyérmet is bezsebelhettek.

Ezek után mit lehet mondani?

Csak így szárnyaljanak továbbra is a magyar sportolók egészen a tokiói olimpiáig, és még azon túl is!

És – mint már említettem – ha ma hazai idő szerint hajnalban Baboséknak kijött a lépés, akkor a február sem indult rosszul. De, ha csak másodikok lettek az Australian Openen, szégyenkezni akkor sincsen okuk.