A megszokott ingerek mostanában nem bizsergetik a sportolók idegvégződéseit. Úszás nélkül edzenek az úszók, labda nélkül a futballisták. No meg az összes labdás sport játékosai is nélkülözni kénytelenek a csapatedzéseket. Valószínűleg nem csak a meccsek, az öltözőkben zajló élet is hiányzik a csapatoknak. A mérkőzések hiányát megsínylik a szurkolók is. Miként a játékvezetők szíve is fájhat, ha a járvány okán elcsendesedett sípjukra pillantanak. A sporik nagyobb része valószínűleg zavartalanul űzi megszokott civil foglalkozását, de mindennapjaikból hiányozhat a pályán zajló élet forgataga.

A játékosok szerencsés esetben most is edzik magukat, hogy legalább erőnlétük megmaradjon, még akár labdás készségeiket is szinten tarthatják, ha elég szorgalmasak. A kényszerpihenőre ítélt játékvezető is legalább futni eljár, de az így megemelkedő pulzusszám nem adja meg ugyanazt az érzést, mint a reklamáló játékos szövegelése nyomán megnövekvő vérnyomás. Aminek csökkentésére erősen javallott a sárga lap felmutatásos alkalmazása. Az adagolási útmutató egyértelmű, és a mellékhatások megismerésének céljából nem kell felkeresni gyógyszerészt. Van laikus patikus éppen elég a pálya mentén: a szurkolók kéretlenül is megosztják a gyógymóddal kapcsolatos álláspontjukat. Minden spori tudja, hogy a meccsközönség általános vélekedése szerint a játékvezetők nagyothallók, ezért csak ordítva lehet tanácsokkal ellátni őket.

Aligha vérbeli játékvezető az, akinek ne hiányozna a meccs, vele a pályák utánozhatatlan hangulata.

Mindannyiunk életében fontos a stabilitás, annak híján nem érezzük magunkat biztonságban. A játékvezetői lét fix pontja, a legfőbb bizonyosság az, hogy még egyetlen ítéletet sem kísért a küzdő felek és a szurkolók közmegegyezésén alapuló helyeslés. Ez segíti hozzá a sporit ahhoz, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül túl tudjon lépni hibás ítéletein.

Akinek hiányzik a foci, felmérheti azt is, hogy milyen keserű lehet a meccsmentes élet a sípmestereknek. Önmagában a kezdésről döntő pénzfeldobás is fájdalmasan hiányozhat nekik. Képzeljük csak el, milyen céltalannak tűnhet a jelen például büntetőmegítélés nélkül. Sehol egy les, egy gól, egy hármas sípszó. Nincsenek vitatkozó játékosok, még egy nyamvadt fetrengés sem színesíti a mindennapokat. Az éttermek bezárása után lehet ételt házhoz rendelni, de nincs az a szolgáltató, ami küldene a játékvezetőnek egy kaput, előterében néhány emberrel, hogy sorfalként hátrább lehessen őket terelni. Minden hiába: nincs pótszer a sporiknak.