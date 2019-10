Jó néhány szenzációs eredményt – női 400 m gáton világcsúcs –, de meghökkentő eredménylistákat is hozott a dohai atlétikai vb. Férfi kalapácsvetésben a 78,18 méterig jutott mi fiunkkal, Halász Bencével együtt harmadik helyen zárt a lengyel Wojciech Nowicki is, akinek a neve mellett 77,69 áll, és ezzel bizony a negyedik hely dukálna neki. Férfi 110 méter gáton is két bronzérmes van: a francia Pascal-Martinot-Lagarde 13.18 másodperccel és a spanyol Orlando Ortega 13.30-cal, utánuk az ötödik helyen egy kínai versenyző jön a spanyolénál jobb idővel, 13.29-cel.

Megbolondult a stopperóra?! Vagy valaki más?

Történt, hogy kalapácsvetésben a lengyelek megóvták Halász Bence első sorozatban elért 78,18 méteres dobását, mondván, hogy versenyzőnk rálépett a szegélyre, így a kísérletét érvénytelennek kellett volna tekinteni. Az illetékesek a felvételek utólagos megtekintése után nyakatekert megfogalmazással azt közölték, hogy a „versenyrendezés szabálytalansága hátrányos helyzetbe hozta” Nowickit – vagyis a bírók tényleg hibáztak –, így eleddig példa nélküli döntéssel ő is bronzérmet kap. De Halásztól sem veszik el az övét, mert az, hogy érvényesnek látták a dobását, befolyásolta a további versenyzését, bátran kockáztatott.

Férfi 110 méter gáton Ortegát az utolsó gáton felbukó, és ezzel az őt akadályozó jamaicai Omar McLeod ütötte el az éremtől, ezután a spanyolok is óvtak, és három lehetőséget is felkínáltak: 1. fussák le újra a döntőt, 2. Ortega egyedül lefutja, és az időeredményét vessék össze a többiekével, 3. kapjon ő is bronzérmet, mert amikor az incidens történt, a harmadik helyen haladt. A zsűri elsőre a kézenfekvő döntést hozta, elhajtotta a spanyolokat. Ha az előfutamokban vagy az elődöntőben történik ilyen eset, akkor a vétlen versenyzőt továbbjuttatják, a döntő után viszont csak együttérzően sajnálkozni lehet.

Igen ám, de Dohában a spanyolok az elutasított óvásukat megfellebbezték, és jogerősen mégiscsak megkapták a bronzot. Aminek nincs jó üzenete, mert legközelebb az is protestálhat, akit 80, vagy 75 méternél billentenek meg…. S vajon mit gondolhat most Vanderlei de Lima brazil maratonfutó? A 2004-es athéni olimpián 35 kilométer után félperces előnnyel vezetett, amikor egy sültbolond rátámadt, és a sokkoló incidens után már csak a bronzérmet tudta megszerezni.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek óvakodnia kellene az efféle óvások elfogadásától, mert roppant ingoványos talajra tévedt.