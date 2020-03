Szegény Giuseppe Sanninónak ez nagyon nem jött össze. Marco Rossihoz hasonlóan itt, Magyarországon, és ugyancsak a Bp. Honvédnál kapott életében először élvonalbeli csapatot, ám ezzel ki is merítettünk minden egyezést.

Marco Rossi bajnok lett Kispesten, ma éppen magyar szövetségi kapitányként dolgozik, Giuseppe Sannino pedig felbontott szerződéssel utazhat haza éppen sokat szenvedő hazájába, Olaszországba.

Már a kezdet is borzalmasra sikeredett. A talján mester irányításával a Honvéd az első négy meccsét elveszítette, és hét forduló után is öt vereség, két győzelem volt a mérlege.

Rutinos fogadók aligha tettek volna nagy pénzt a maradására,

ám tévedtek, mert a klub türelmes volt vele, és sokáig úgy látszott, nem is hiába. A csapat összeszedte magát, szorgalmasan gyűjtögette a pontokat, olykor nem is játszott rossz futballt, szóval a klub hívei hátradőlhettek: bajnokok ugyan nem leszünk, de a kieséstől sem kell rettegnünk, egyelőre az idén ennyi elég is lesz.

A téli szünetet a kispestiek a hatodik helyen töltötték, de csak négy ponttal lemaradva a dobogóról, szóval akár a harmadik hely és a vele járó nemzetközi szereplés is felsejlett a célok között.

Az idei folytatás nem kezdődött acélosan, de lenyűgözően sem, az utolsó két forduló viszont valóságos rémálom volt: a DVTK-tól 4–0-ra, a Kisvárdától 5–1-re kaptak ki. Igaz, Giuseppe Sannino a két mérkőzés közül csak utóbbin lehetett ott a kispadon, a miskolciak elleni találkozót az olaszországi útját követő önkéntes karantén és óvintézkedések miatt kihagyta, Pisont István, a B csapat edzője meccselt helyette.

Ez persze túlzás, hiszen kiderült, ő csak a testét adta a mérkőzéshez, minden mást, még a cseréket is a távol lévő olasz stáb tagjai vezényelték le a televíziós közvetítés alapján.

A Bp. Honvéd vezetőinek most lett elegük mindebből, csütörtökön felbontották Giuseppe Sannino és segítői szerződését. Nyolc fordulóval a vége előtt hat pontra áll a csapat a kieséstől, a járvány miatt (sajnos) biztosan van idő a folytatásig találni valakit, aki majd összeránthatja a jelenleg legfeljebb a parkokban futóedzéseket végző játékosokat.

A remeklő Diósgyőr vezetőedzője, Feczkó Tamás a minap nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy néhány külföldi szakembertől sokat lehetett tanulni, de átlagban legfeljebb harminc-negyven százalékban váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Nem is lehet kérdés, hogy az amúgy rokonszenves Sannino mester az utóbbi kategóriába tartozik.

Sokáig látható nyomot nem hagy maga után.