Azt mondják, akinek van humora, mindent tud. Akinek nincs, az pedig mindenre képes. Állítólag Királyhegyi Páltól származik a bon mot – ha volt hiteles ember a témakörben, akkor az ő –; annak idején, vagy igaz, vagy nem, táviratot küldött Sztálinnak a következő szöveggel:

„A rendszer nem vált be, stop. Tessék abbahagyni, stop. Királyhegyi.” A választ nem jegyezte fel a történetírás, van rá esély, hogy el sem jutott a sürgöny a címzetthez, a legkézzelfoghatóbb bizonyíték erre, hogy a mélynövésű humorista utána még jó harminc évig élt.

Bár a koronavírus-járvány nem hasonlítható a sztálinizmus vészkorszakához – leginkább azért nem, mert bármennyire is szedi az áldozatait a kórság, mostanság szignifikánsan jobbak a túlélési sanszaink, mint a harmincas évek Szovjetuniójában vagy az ötvenes évek Magyarországán –, azért a bezártság napjaiban, heteiben elkél egy kis vidámság, mert a jókedv gyógyír a legmakacsabb vírusra is. Annak semmi értelme, hogy búslakodjunk, amiért egy évet csúszik a tokiói olimpia, nem pattog a labda vagy mert bezárták az uszodát. Attól nem lesz jobb senkinek sem, ha búskomor az ember fia/lánya, a depresszió még senkit sem segített hozzá az olimpiai aranyéremhez.

Mondjuk, Federica Pellegrininek már van belőle, de azért még készül az ötödik olimpiájára, méghozzá a maga sajátos módján, most, a koronavírus-járvány idején is. Konkrétan úszik, ahogy a Facebookon vírusként (bocs…) terjedő videójából is kitűnik. A miranói szépség húzza a lóbőrt a paplan alatt (úszósapkában!), amikor megcsörren a vekker.

„Fede” kipattan az ágyból, ledobja magáról a fürdőköpenyt, végez egy-két karkörzést, majd fejest ugrik – az ágyába!

És lázas tempóban úszni kezd a matracon! Sőt, még bukófordulót is rittyent takaros bukfenc formájában.

Cristiano Ronaldo a Juventus utolsó, még lejátszott meccse előtt úgy vonult be a stadionba, hogy lepacsizott a nem létező nézők sorfalával, James Milner, a Liverpool – rossz nyelvek szerint – dögunalmas középpályása pedig videót készített arról, ahogyan jegyre adagolja a családjának a – teát. Kirakott az asztalra hét papírcetlit a hét napjaival, és mindegyik mellé odatett három-három filteres zacskó yorkshire-i teát (Milner yorkshire-i). Ennyit szabad használni a családnak, és kész.

Nehéz idők járnak.

James Milner YouTube-csatornájának már 650 000 követője van. Ennyit a dögunalmas fedezetről.

Ugye, hogy a humor mindenre orvosság? Talán még erre a nyomorult korona­vírusra is.