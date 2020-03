Azok után, hogy az asztaliteniszezők nagy múltú, hazai Top 12 bajnokságán decem­berben a férfiaknál csupán nyolcan álltak asztalhoz, és a nőknél is csak tizenegyen, ami teljességgel méltatlan volt a hagyományokhoz, a hét végi országos bajnokság előtt üdítően hatott a magyar szövetség tájékoztatása. Megtudhattuk, hogy Kecskeméten minden idők egyik legnagyobb hazai asztalitenisz-eseményére kerül sor. Köszönhetően annak, hogy több korosztály bajnokságát rendezik meg egyszerre, öt kategóriában, harminchárom versenyszámban osztanak érmeket, a résztvevők száma pedig meghaladja az ötszázat is.

Utólag viszont már azt kell mondanunk, hogy ebben nem volt sok köszönet. Mást ne mondjunk, vasárnap olyan kaotikus helyzet állt elő, hogy a férfi páros elődöntőjébe jutott nyolc játékos azt fontolgatta, egyszerűen otthagyja a versenyt. Közel háromnegyed óra tanácstalanság után aztán, amikor már a sokadik eredményhirdetés is lement, a válogatott játékosok maguk láttak neki, hogy a megfelelő játéktérhez átrendezzék az asztalokat körülvevő karámokat…

A szövetség illetékesei megígérték, hogy legközelebb nagyobb odafigyeléssel rendezik meg a kiemelten fontos hazai eseményeket, mondhatjuk, ez a legkevesebb. A világhálón ömlenek a panaszok, és ezeket olvasva a legkisebb gond az ötszáz forintos rántott húsos szendvics frissességével volt.

„Fordult már elő valakivel, hogy az első szett közepén átküldenek egy másik asztalra játszani?” – kérdezi az egyik hozzászóló. „Délután négy órakor még nem kezdődtek el az egyéni selejtezők. Na ekkor gondoltam azt, hogy csináljanak másból hülyét, és eljöttem” – füstölög egy másik pingpongos a veterán korosztályból. Az már Murphy törvénye volt, hogy egy időre összeomlott az elektronikai rendszer is.

Bizony, ez az az eset, hogy a kevesebb több lett volna, nem lett volna szabad egymásra szabadítani a tizenegy éven aluli korosztálytól kezdve a para-asztaliteniszezőkön át a veteránokig mindenkit a hivatásosak mellett.

S ez azért is érthetetlen hiba, mert versenyrendezésben a hazai szövetség eddig rendre kitett magáért, tavaly kifogástalanul rendeztük meg a vb-t, most február közepén pedig a World Tour-sorozat hagyományos versenyét is. Thomas Weikert, a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) elnöke is úgy búcsúzott tőlünk, hogy a Hungarian Open a profi szervezettségével egyértelműen kiemelkedik a World Tour-versenyek közül.

Nem bánjuk, hogy az elnök úr a magyar bajnokságra nem maradt itt.