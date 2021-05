Hosszú Katinka 200 méter vegyesen harmadik lett a budapesti úszó-Európa-bajnokságon, ami kétségkívül szenzációként hat, ha azt nézzük, hogy ebben a számban 2010 óta mindig ő nyerte az Eb-aranyat. Egymás után ötöt, most viszont 13 századdal elmaradt a győztes, 17 éves izraeli Anasztaszia Gorbenkótól, a szám ifjúsági olimpiai bajnokától, s még a 22 éves brit Abbie Wood is megelőzte. A 32 éves Hosszú itthon az internetes kommentek jelentős részében most megkapja, hogy ő már lejárt lemez, jönnek a fiatalok, sok jóra a tokiói olimpián sem számíthat, legfeljebb 400 vegyesen eshet be neki valami. Mert azt azért a fanyalgók sem hagyhatják figyelmen kívül, hogy háromszoros olimpiai bajnokunk a hosszabbik vegyesúszó-számot behúzta a Duna Arénában. (Emellett 200 pillangón ezüstérmes lett.)

A nagy kérdés persze most az, hogy mi lesz Tokióban. Hosszú Katinkát a mostani bronz egyáltalán nem törte le, mosolyogva fejtegette, hogy kiúszta magát, csak éppen a kellő gyorsasága még nincs meg. Ám a magabiztossága, amit a 400 vegyesen szerzett aranya azért megalapozhat, azt sugallta, meggyőződése, Tokióban meglesz.

Hosszú 400 vegyesen az Eb-aranyat érő 4:34,76 perces idejével vezeti az idei világranglistát, de az amerikaiak olimpiai válogatója még előttünk van. 200 vegyesen a 2:10,12-es idejével nincs a legjobb tízben. S az is tény, hogy a saját világcsúcsaitól 400 vegyesen nyolc, 200-on négy másodperccel van elmaradva. Az olimpia elhalasztása, a mindenhol felborult felkészülési tervek kiszámíthatatlanná teszik az olimpiai eredményeket;

Hosszú magabiztosságát azonban valójában az alapozhatja meg, hogy neki semmi veszítenivalója nincs.

A nulla és az egy között leírhatatlan a különbség, ha azt nézzük, hogy valakinek hány olimpiai aranya van. Ellenben a három és a négy közötti differencia szinte csak statisztikai érdekesség. Az olimpiai életjáradék megállapításakor persze nem mindegy, de ha valakinek, akkor Hosszú Katinkának a maga brandjével aligha kell emiatt idegesen számolgatnia. Egy olimpiai bajnoknak pedig az sem rontja a renoméját, ha címvédőként történetesen csúnyán felsül. Ki emlékszik már arra, hogy Gyurta Dániel, London aranyérmese 200 mellen – nem mellesleg a szám háromszoros világbajnoka – Rióban a legjobb 16 közé sem jutott be? Aznap persze szenzáció, de másnap már mások kerülnek fókuszba, az élet megy tovább. A NOB-taggá vált Gyurtának sem ezt emlegetik fel, Hosszút sem kell féltenünk, akármi is történik Tokióban. És ezt ő is tudja.