Vasárnap múlt huszonöt éve, hogy a Ferencváros lejátszotta első mérkőzését a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A hívek számára még édesebbé tette az emlékezést, hogy a Grasshoppers elleni, 3-0-s zürichi diadalt idézhették fel. A Fradi idén egyről a kettőre juthat, hiszen ha szerdán kiveri a Dinamo Zagrebet, már csak egy lépcsőfok választja el az újabb BL-főtáblától. A másodiktól. Egyesek máig számon kérik a klubon, hogy 1995 után miért nem szilárdította meg, sőt állandósította a helyét az európai elitben, de ez túlzó igény. Ha ugyanis minden, a BL-be egyszer is bravúrral feliratkozott csapat ezt tenné, már nem is 32-es, hanem 64-es, talán 128-as létszámú csoportkört kellene rendezni.

Az viszont tény, hogy az FTC az elmúlt negyedszázadban várt magasságok helyett inkább nem várt mélységeket járt meg, 2006-ban például – bár mint utóbb bebizonyosodott, jogtalan adminisztratív döntés következményeként – az NB II-be süllyedt. Pont, mint idén a Debrecen, ugyanúgy tizenegy évvel a maga 2009-es BL-kalandja után.

A Ferencváros mindenesetre visszatért a hajdani, dicső elődök által kitaposott útra,

de érdemes összevetni a huszonöt évvel ezelőtti és a mai „hegymenet” meredekségét.

Akkoriban még valóban a bajnokoké volt a BL, minden ország – azaz nem is mindegyik, csak huszonnégy – egyetlen gárdát nevezhetett, a hazai aranyérmest. A Real Madrid elvette a helyet a Barcelonától, a Juventus a Milantól és az Intertől, a Dortmund a Bayern Münchentől, a Blackburn a Liverpooltól és a manchesteriektől, a Porto a Benficától. Igaz ugyan, hogy csupán 16-os volt a főtábla, de a nyolc kiemelt melletti további nyolc pozíció valamelyikéért egyetlen párharcot kellett megnyerni. A Ferencváros az Anderlecht kiejtésével be is lépett az ígéret földjére.

A 2020/2021-es kiírásban bezzeg 79 (!) gárda vágott neki a BL-nek. Az angolok, az olaszok, a németek és a spanyolok egyaránt négy egyletet nevezhettek, és mivel mindannyian eleve a csoportkörbe kaptak besorolást, önmagukban elvitték volna a huszonöt évvel ezelőtti, tizenhatos kvótát. A további tíz kiemelttel együtt 26 hely eredendően foglalt, a maradék hatért 53-an tülekedtek. A Fradinak ezért először túl kellett verekednie magát a svéd bajnok Djurgardenen, majd Glasgow-ban a Celticen, szerdán jön a Dinamo Zagreb, és siker esetén még a rájátszás.

Egy párviadal helyett négy. Komoly vérveszteség nélkül megúszhatatlan. És az igazi „lovagi torna” még csak azután kezdődik.