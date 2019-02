Egy héttel már túl vagyunk a labdarúgó Ázsia-kupán, de még szoknunk kell, hogy Katar nyerte meg. Ami éppen olyan szenzáció, mintha a legutóbbi, oroszországi vb-n Mexikó győzött volna. Mindkét ország a tizennegyedik helyet foglalta el a tornán a kezdés előtt az erősorrendben, legalábbis ha a FIFA világranglistáját vesszük alapul, de ezt most nyugodt szívvel megtehetjük.

Az Egyesült Arab Emírségekben rendezett kvázi Ázsia-bajnokságon öt csapat is volt, amelyik ott lehetett a vb-n – Japán, Irán, Dél-Korea, Szaúd-Arábia, Ausztrália –; és emlékezhetünk, hogy közülük kettő maradandót alkotott. Japán a nyolc közé kerülésért 2–0-ra vezetett a végül bronzérmes Belgium ellen, és úgy veszített 3–2-re, hogy Hazardék egy a 94. percben, kontrából szerzett góllal kerekedtek felül. A koreaiak pedig a csoportkör zárófordulójában 2–0-ra verték, és ezzel hazaküldték a címvédő németeket.

No már most, Abu-Dzabiban Katar mindkét jóval magasabbra taksált ellenfelét elintézte, a negyeddöntőben 1–0-ra győzte le a koreaiakat, a döntőt pedig a japánok ellen nyerte meg 3–1-re, és az egész tornán ezt az egy gólt kapta, miközben tizenkilencet szerzett. Szóval, nehéz lenne azt mondani, hogy nagy mázli kellett a „katarzishoz”.

Élénken élhet persze bennünk a 2015-ös férfikézilabda-vb, amelynek Katar adott otthont, és a közel-keleti kis emírség – alig több mint kétmillióan lakják – összevásárolt és honosított egy komplett világválogatottat. (A befektetés meg is térült, ezüstérmes lett.) Okkal gondolhatnánk, a 2022-es futball-vb rendezőjeként megint valami hasonlóban mesterkedik – de nem! A válogatott szövetségi kapitánya, a spanyol Félix Sánchez 2006-ban érkezett Dohába a Barcelona híres akadémiájáról, a Masiáról, vagyis négy évvel azelőtt, hogy a FIFA Katarnak adta a következő vb-rendezését. (A döntés körülményeit most ne firtassuk…) A szakember az Aspire akadémián kezdett foglalkozni a gyerekekkel, akik közül sokan most a felnőttválogatott tagjai. Mint például a 22 éves Almoez Ali, aki ugyan Szudánban született, kisgyerekként költözött a szüleivel Katarba, és hétévesen itt kezdett el futballozni. Az Ázsia-kupán rekordot döntve kilenc gólt szerzett, a legszebbet éppen a döntőben, amivel akár a Puskás-díjra is esélyes lehet:

háttal a kapunak, mintegy 12 méterre tőle a levegőben levett egy középre ívelt labdát, egyet dekázott vele, majd beollózta!

A Milan megerősítette, hogy ki is nézte magának a csatárt.

Annak, aki a 2022-es vb-n összekerül majd a házigazdával, nem csak a brutális hőség miatt kell hogy fájjon a feje…