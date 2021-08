A saját bőrünkön már biztosan nem érezzük, milyen lesz, hogyan debütál az UEFA új sorozata, az Európa-konferencialiga. A szövetség azért hívta életre, hogy a kontinens kisebb klubjai, azok, amelyek messze állnak az Európa-liga színvonalától, a Bajnokok Ligájától pedig értelemszerűen még annál is messzebb, ne essenek el a nemzetközi szereplés lehetőségétől. Itt persze kisebb pénzek forognak, mint a két rangosabb kupában, de kisebb az érdeklődés is, ugyanakkor ezeknek a kluboknak minden fillér jól jön.

Nos, ide nem sikerült beverekednie magát egyik induló csapatunknak sem.

A Mol Fehérvár már a selejtező első körében elvérzett a szinte tökéletesen ismeretlen örmény Ararattal szemben; a Puskás Akadémiát a patinásnak szintén nem nevezhető lett FK Rigas ejtette ki két győzelemmel és 5–0-s gólkülönbséggel; majd csütörtökön a hírmondónak megmaradt Újpest is búcsúzott, a svájci Basel a két meccsen összesítésben 6–1-re nyerte a párharcot. Ez utóbbi nem mondható arcpirítónak, ráadásul az eredmény nagyobb különbséget mutat, mint amekkorát a pályán láthattunk a két csapat között, ám a Basel erősebb együttes, ellene elbukni nem szégyen.

Az viszont annál inkább az, hogy a magyar bajnokság második és harmadik helyezettje, valamint a kupa győztese Európa harmadik vonalába sem tudott eljutni.

Ez kínosan árazza be a honi klubfutballban zajló munka és minden erőfeszítés értékét. Ezen az sem változtat, hogy a Ferencváros már biztos csoportkörös az Európa-ligában, sőt, még a Bajnokok Ligájában is reménykedhet, mert Magyarországon a Fradiból kirakatcsapat vált, a mezőnyétől eltérő szintet képviselt az előző idényben, és várhatóan így lesz ez a most zajlóban is.

Különösen a fehérváriak csúfos leszereplése lehet fájdalmas, hiszen ők veszik magukra a trónkövetelő szerepét, a Ferencvároshoz mérik magukat, az anyagi lehetőségeik a mi szintünkön pazarok, ám ami a klubban zajlik vagy zajlott eddig, az egy örmény csapat ellen is kevés. Azóta távozott a sport­igazgató, több légióst is a második csapathoz száműztek a vezetők, felbukkantak új arcok a keretben – ki tudja, hosszú távon talán még jót is tett a kudarc a Vidinek, mert komoly változásokat kényszerít ki.

Ez azonban nem szépíti meg a csúnya bizonyítványt, amelyet az Európa-konferencialiga selejtezőiben állítottunk ki saját magunkról. Nem véletlen, hogy a magyar mezőnyből ezen a nyáron sem szerződött senki sem magasabb szintű ligába. De hát ilyen eredmények után kiért kapkodnának bárhonnan is?