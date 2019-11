Ez bizony a legjobbakkal is megesik. Nemcsak itt, Európában, a női kosarasokkal, hanem az NBA-ben a sportág nagyágyúival. Kicsit megremeg a kéz, megcsúszik a labda, és el sem éri a gyűrűt a büntetőből, előtte hullik le a parkettre. Csütörtök este ilyen, a kívülálló számára talán vicces jelenetet is láthattunk magyar játékostól a hollandok elleni első Európa-bajnoki selejtezőn, de valahogy senkinek sem volt kedve nevetni.

Ha esélyeshez méltóan nyerünk, belefér, a meccs után a hibázót egy ideig cukkolják a társak, aztán mindenki elfelejti, most azonban más volt a helyzet. Bárcsak ez a suta dobás lett volna a leggyengébb mozzanata ennek a mérkőzések! Ám

ezúttal az egész csapat mondott csődöt és kapott ki a jóval alacsonyabban jegyzett hollandoktól 66–56-ra

Amszterdamban, a honosított amerikai Turner Yvonne kivételével mindenki csalódást okozott. Turner, ez a végtelenül szerény, kedves hölgy egyébként nagy ajándék a magyar női kosárlabdának. Már a nyári Eb-n is külön tiszteletdíj nélkül játszott, és most is így jött az amszterdami, meg a vasárnapi, szlovákok elleni soproni meccsre a messzi orosz Orenburgból, hogy a szövetség csak az utazását fizette. Számára tényleg megtiszteltetés, hogy magyar válogatott lehet, és persze nagyon jól tud kosárlabdázni is.

Ő tehát hozta, amiért Székely Norbert szövetségi kapitány számít rá. A többiek betlije rejtély. Bár a csapat fiatal, tagjainak a zöme az egyáltalán nem gyenge magyar bajnokságban már nem epizódszereplő, a nemzetközi porond sem ismeretlen számukra, és játszott az előző Eb-selejtezőkön, majd magán a kontinensbajnokságon is. Néhányukról a kapitány nem véletlenül mondta, hogy remek formában vannak, a posztjukon a legjobbak a kínálatból, a klubokban sikeres kulcsemberek – azaz semmi sem vetítette előre az összeomlás lehetőségét.

Most azonban kiderült, a fiatalításnak komoly hátrányai is lehetnek. Esetünkben a vezéregyéniség hiánya. Egy olyan, tapasztalt játékosé, akire mindenki hallgat, és aki képes összerántani a pályán a többieket, amikor baj van. Vagy amikor el kell viselni az esélyesség terhét, ami komoly felelősséggel jár, és amit nem lehet minden helyzetben a magasabb szinten játszani képes Turnerre hárítani alibi passzokkal.

A tehetség, a szorgalom és a tudás önbizalom és bátor felelősségvállalás híján pont arra elég, amit csütörtökön láttunk: elbizonytalanodásra, kapkodásra, szétesésre és persze vereségre.

Vasárnap, a szlovákok ellen is papíron a magyar válogatott az esélyes. Jó alkalom felnőni ehhez.