Aligha van még egy olyan sportág, amelyben már az év kezdetén világbajnokot avatnak. Ám a darts pont ilyen. Január elsején a holland Michael van Gerwen (Mighty Mike) ülhetett fel a lándzsahajigálók trónjára, immáron harmadszor. Mi tagadás, az idei vb, amely tavaly, év végén kezdődött, így is hagyott bennem némi hiányérzetet. Először arra gondoltam mint nagy Phil Taylor-fan, hogy talán nehéz „az erő”-t, – The Power a beceneve minden idők legjobb játékosának – elengedni. Nélküle olyan üresnek tűnt a londoni Alexandra Palace. Persze ezt az érzést csak tovább erősítette bennem a visszavonulni készülő Raymond van Barneveld, a skót Peter Wright meg az angol Rob Cross, az éppen regnáló világbajnok korai, illetve viszonylag korai kipottyanása. Aztán az elődöntőben az egyik, ha nem a legszimpatikusabb, Gary Anderson, a Flying Scotsman, a „repülő skót” is elbúcsúzott. Igaz, őt a későbbi bajnok Gerwen búcsúztatta, bár halvány teljesítményére ez sem lehet valódi mentség.

Nagy búsongásomban azon kezdtem töprengeni, hogy mi lehet az oka ennek a nagy csillaghullásnak. Lehet, hogy a dartsban is egyfajta generációváltás szemtanúi lehetünk? Esetleg a menők kiesése nyitotta meg az utat mások előtt? De nem, mert olyan tehetséges, ügyes fiatalok bukkantak fel – szinte az ismeretlenségből – a szizálkenderből készített táblák előtt, akik néhány esztendő alatt akár a világranglistát is átírhatják. Igaz, a finálé bizonyította, a sportág átalakulhat, de egyelőre Mighty Mike verhetetlen.

Fújhat a szél, eshet a hó, fütyülhetnek, énekelhetnek a nézőtéren, leönthetik őt sörrel, a lándzsák, a lándzsái nem hazudnak.

A tripla húszas, mindegy ki dobja, hatvanat ér. Ebből három pedig száznyolcvanat, és így tovább…

Gerwen ugyan meglehetősen megosztó személyiség. Sajátságos „gólöröme” sokakban visszatetszést kelthet, de tudása, felkészültsége elvitathatatlan.

És egy ilyen, abszolút mérhető sportban, azt hiszem, csak az eredményesség számít. A holland dartszseni pedig jelenleg e sportág álló­csillaga.

Időközben az is kiderült, hogy a következő nagy dartseseményre sem kell sokat várni. A Premier League-sorozat február elején rajtol. A tízes elitben ott lesznek mindazok, akik idő előtt búcsúztak a vb-n: Rob Cross, Peter Wright, Gary Anderson és Raymond van Barneveld. Aztán a most vb-döntős Michael Smith és nem utolsósorban Michael

van Gerwen. De a lándzsák februárban sem hazudnak…