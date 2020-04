Van Gaalt és Guradiolát emelte ki Iniesta

A jelenleg a japán Vissel Kobéban futballozó 35 éves középpályás a Kicker című szaklapnak adott interjúban hangsúlyozta, minden egyes trénerének köszönettel tartozik, azoknak is, akikkel gyermekként, vagy ifjúsági szinten dolgozott együtt.

„Mindegyik edzőmtől tanultam, és mindannyian segítettek abban, hogy labdarúgóként és emberként is fejlődjek” – mondta Iniesta.

„Van Gaalnak például nagyon fontos szerepe volt, mert az ő irányítása alatt mutatkozhattam be a Barcelona felnőtt csapatában. Megadta a bizalmat és profi játékost nevelt belőlem”.

A futballista hangsúlyozta,

„Hatalmas kedvvel játszottunk akkoriban, és ebben az időszakban értük el a legnagyobb sikereket is” – nyilatkozta Iniesta, aki 2009-ben triplázott a Barcával, miután a spanyol bajnokságot és a Király Kupát, valamint a Bajnokok Ligáját is megnyerte a csapattal.

A tíz évvel ezelőtti vb-döntőben szerzett győztes góljáról a középpályás úgy vélekedett, olyan érzése van, hogy azzal a találattal egy egész országot „mozgatott meg”.

„Minden labdarúgónak az az álma, hogy világbajnok legyen, még ha a diadalt érő gól nem is az övé. Mivel nekem a győztes találatot is sikerült megszereznem, az nem is egy álom, hanem egy tündérmese volt”