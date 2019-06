Totti bepöccent, elhagyja szeretett klubját

A Farkasok 42 éves volt játékosa, aki két évvel ezelőtti visszavonulását követően technikai igazgatóként dolgozott,

Elsősorban azt nehezményezte, hogy a vezetőedzői menesztések és kinevezések esetében és a játékosok átigazolásakor nem hallgattak rá.

BREAKING: Francesco Totti announces he has resigned from his role at Roma, ending a 30-year relationship with the club.

End of an era 😢 pic.twitter.com/Fb2I6LA0pg

