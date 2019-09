Tiszteletadás: Nowitzkire minden játékos rátaposhat

A klub közleménye szerint az előző szezon végén visszavonuló német legenda egyedi,

Ezen kívül a stadion előtti utcát is a würzburgi születésű játékosról nevezik át.

– idézte a klub honlapja a klasszis kosarast.

A liga örökrangsorában a hatodik helyet foglalja el a pontszerzők között.

Egy kis összeállítás az utolsó idényéből:

41 days until #KiaTipOff19… we showcase #41, @swish41's best plays from his final season with the @dallasmavs! pic.twitter.com/Dv6m48jKAp

— NBA (@NBA) September 11, 2019