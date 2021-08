Szoboszlait rögtön a forduló legjobbjának választották

A bundesliga.com oldalon emlékeztetnek, hogy a magyar válogatott hosszú ideig sérüléssel bajlódó középpályása pénteken 224 nappal az átigazolása után lépett először kezdőként pályára az RB Leipzigben, s két remekbe szabott góllal tette emlékezetessé a napot.

– mondta a Stuttgart elleni 4-0-s sikert követően Szoboszlai.

Csapattársa, Emil Forsberg úgy jellemezte a magyar játékost, hogy két fantasztikus gólt szerzett, s biztos benne, hogy még többet fognak látni tőle, mert óriási tehetség.

🎥 Dominik Szoboszlai hit a sublime double and @AndreVSilva19 got off the mark as @RBLeipzig_EN triumphed 4-0 in #RBLVfB for their first #Bundesliga win of the season! 🙌 pic.twitter.com/MdRbp6qreA

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 20, 2021