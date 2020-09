Szépített a Celtics a keleti döntőben

Jaylen Brown 26 ponttal, Jayson Tatum pedig 25 ponttal és 14 lepattanóval járult hozzá a sikerhez.

A mezőny legeredményesebbje a Miami játékosa, Bam Adebayo volt 27 ponttal és 16 lepattanóval. A Heat hat kosarasa is kétszámjegyű eredményt ért el, de ezúttal ez is kevés volt a győzelemhez. A Miami 12. rájátszásbeli meccsén mindössze a második vereségét szenvedte el.

A párharc negyedik összecsapására szerdán kerül sor.

Gordon Hayward is sokat tett a Celtics győzelméért:

Gordon Hayward returned and helped us get back into the win column with a 117-106 victory over the Heat. pic.twitter.com/k1iuRdeUst

— Boston Celtics (@celtics) September 20, 2020