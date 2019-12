Suárez már most meglőtte a szezon gólját (videó)

Antoine Griezmann és Messi góljaival a 17. percben már 2-0-ra vezetett a házigazda, majd a vendégek szépítő találatát követően a szünetre 4-1-re elhúzott. A második félidőben közelebb tudtak kerülni ugyan a vendégek, de Messi a 83. percben ismét háromra növelte a különbséget, amellyel beállította a végeredményt.

Így szerezte Suárez a Barca negyedik találatát:

Luis Suarez be something else.

Goal of the season. pic.twitter.com/g6Ma3bfuyt

— Jerry 🇬🇭 (@jerrynelson_96) December 7, 2019