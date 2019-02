Pochettino: ha Szon legközelebb is betalál, én rögtön megyek zuhanyozni

Az argentin szakember a mérkőzés után adott nyilatkozatában kiemelte:

Pochettino a győzelem kulcsembereként az első gólt szerző dél-koreai Szon Hung Mint emelte ki.

Szon találata:

Tottenham take the lead at Wembley and once again it's Heung-Min Son who scores against Dortmund.

– viccelődött a tréner, aki arra utalt, hogy a támadó 13 mérkőzésen volt eredményes a szezonban – a legutóbbi 12 találkozóján 11-szer -, és azokat a Tottenham kivétel nélkül megnyerte.

Tottenham Hotspur boss Mauricio Pochettino reacts to a superb stat concerning the South Korean's goalscoring heroics:

"Next time when Son scores I’ll go to the dressing room and shower and wait for the end of the game".

#THFC #COYS

— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) February 13, 2019