Nincs karácsony Ayrton Senna nélkül (exkluzív)

Ayrton Senna, aki Niki Lauda elmondása szerint minden idők legjobb F1-es autóversenyzője, 1994. május 1-n vesztette életét az imolai versenypályán, a Tamburello-kanyarban. Azóta is zarándokhely az a borzalmas rész, ahol Senna a falnak vágódott, bronzszobrot emeltek a tiszteletére, csokrok pedig mindig vannak körülötte.

Brazíliában, a hazájában pedig, ahol e sorok írója többször is járt, és számos alkalommal csinált interjút, riportot a Senna emlékére rendezett maratonfutásról, valamint az intézetről, egyszerűen szinte kézzel tapintható az autóversenyző, Magic Senna „jelenléte”.

A Morumbi temetőben, ahol eltemették, a halála évfordulóján általában kordont emelnek, mert a látogatók annyi csokrot, koszorút, levelet, ajándékot visznek, hogy a sírhely egy idő után megközelíthetetlen lesz.

Rafael Vergueiro, az Instituto Ayrton Senna intézet kommunikációs igazgatója, telefonon mondott pár szót arról, hogyan emlékeznek meg milliók példaképéről, az alapítvány életre hívójáról, szellemi atyjáról.

„Minden évben itt, az előtérben közvetlenül Ayrton hatalmas portréja mellett van a karácsonyfa. Dolgozik nálunk olyan is, aki még ismerte, de fontos tudni, hogy az alapítványt Senna nővére, Viviane folytatta, amikor Ayrton elhunyt, tehát itt mi mind olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Tudjuk, és soha nem felejtjük el, mit tett Brazíliáért, mit tett a sportért és nekünk az a küldetésünk, hogy ezt életben tartsuk! Az emléke minden brazil szívében benne van, mi is megkönnyezzük az ünnepeket, sokan gondolkodnak, mi lenne, mit csinálna, ha most is közöttünk lehetne”