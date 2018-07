Nem játszhat az All Star-mérkőzésen Ibrahimovic

Bár beszavazták a csapatba, nem játszik az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) szerdai All Star-mérkőzésén Zlatan Ibrahimovic, a Los Angeles Galaxy svéd sztárcsatára.

A klub az együttes sűrű programjával indokolta a játékos távolmaradását. A Galaxy a múlt héten csütörtökön és vasárnap is pályára lépett, majd ezen a héten szombaton is meccset játszik. Az MLS szabályai szerint ugyanakkor a szombati, Colorado Rapids elleni meccset ki kell hagynia a svéd játékosnak, mert lemondta az All Star-találkozót.

„Nagyon csalódott vagyok, hogy nem szerepelhetek az All Star-mérkőzésen, amelyen az egyik volt csapatom, a Juventus lesz az ellenfél” – írta közleményében Ibrahimovic. „Köszönöm a szurkolóknak, hogy beszavaztak, de elsősorban arra összpontosítok, hogy minél több gólt szerezzek és a rájátszásba segítsem az LA Galaxyt.”

Ibrahimovic első szezonjában eddig 17 mérkőzést játszott, 15 gólt szerzett és hat gólpasszt adott.

Az MLS All Star-Juventus találkozót Atlantában rendezik, az olasz csapatban még nem lép pályára Cristiano Ronaldo.

AFP PHOTO / Francisco Leong