Nagyszerű eredményekkel indult a fedettpályás atlétikai szezon

Az Egyesült Államokban, Németországban és Franciaországban rendezett rangos nemzetközi versenyeken kiváló eredmények születtek.

A hétvégén indult be igazán az atléták fedettpályás szezonja, az Egyesült Államokban, Németországban és Franciaországban is rangos nemzetközi versenyeket rendeztek, melyeken kiváló eredmények születtek.

Tavaly férfi rúdugrásban a svéd Armand Duplantis egész évben parádézott, világcsúcsot döntött fedettpályán és szabadtéren is, így elnyerte az év atlétája címet, ám úgy tűnik, a sikerek nem kényelmesítették el. Vasárnap Düsseldorfban ugyanis – a nemzetközi szövetség honlapja szerint – 6,01 méterrel győzött.

Ez az eredmény kezdésnek akár sokkoló is lehetne legnagyobb riválisai számára, ezúttal viszont még a ranglista első helyére is csak néhány óráig volt elegendő, ugyanis a korábbi rekorder Renaud Lavillenie az észak-franciaországi Tourcoing-ban 6,02 méterrel nyert. A londoni olimpia bajnoka az elmúlt években gyengébben szerepelt korábbi önmagához képest, most viszont láthatóan remek téli felkészülésen van túl és megcélozta a tokiói olimpiát. A vasárnapi teljesítménye pedig biztosan nem csak egy kicsúszott eredmény, pénteken ugyanis Karlsruhéban 5,95 méterrel diadalmaskodott.

A két klasszisnak nem csupán a formája, hanem az önbizalma is kimagasló, ugyanis Duplantis és Lavillenie is világcsúcsmagasságra emeltette a lécet. Előbbi 6,19 méteren, utóbbi pedig 6,20-on tett kísérletet, ám nem járt sikerrel.

A hatméteres ugrások ellenére egyáltalán nem biztos, hogy csak kettejük csatájáról fog szólni az év, a tengerentúlon ugyanis szombaton ismét megvillantotta tehetségét a 21 éves KC Lightfoot, aki a texasi Lubbockban 5,95 méterre javította két hete elért 5,94-es egyéni csúcsát, ami egyben az amerikai egyetemi rekord is.

A szintén amerikai Ryan Crouser már egy hete megdöbbentette az atlétika szerelmeseit, amikor 22,82 méteres eredményével átírta a férfi súlylökés 31 évig fennálló világcsúcsát. Az olimpiai címvédő ezen a hétvégén ismét remekelt, igaz, a rekord elmaradt, de a 22,66 méteres lökése így is tiszteletet parancsoló.

Fayetteville-ben nem csupán a 28 éves súlylökő remekelt. Férfi 800 méteren a legutóbbi szabadtéri világbajnokság negyedik helyezettje, Bryce Hoppel 1:44.37 perccel minden idők hatodik legjobb fedettpályás idejét produkálta, ahogy női 200 méteren a 400 olimpiai bajnoka, Shaunae Miller-Uibo is. A 22.40 másodpercet futó bahamai sztár 2013 óta először versenyzett fedettpályán 200-on.

Ugrószámban is akadt kiugró eredmény a viadalon, a fedettpályás vb-címvédő Sandi Morris – aki Rióban és a legutóbbi két szabadtéri vb-n is ezüstérmes volt rúdugrásban – 4,81 méterrel diadalmaskodott.

A magyar atléták közül Szögi István Bécsben nyújtott emlékezetes teljesítményt, ahol szombaton az 1500 méter csaknem 36 éven át fennálló országos csúcsát (3:39.25 perc) javította meg több mint másfél másodperccel 3:37.55 percre.

Forrás: MTI