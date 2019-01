Murray hatalmas meccsen búcsúzott Melbourne-től

A 31 éves volt világelső – aki pénteken bejelentette, hogy csípőproblémái miatt legfeljebb a wimbledoni tornáig fog versenyezni – a spanyol Roberto Bautista Aguttól kapott ki hétfőn 4 óra 14 perces mérkőzésen. A Melbourne-ben ötször döntős Murray láthatóan bicegett, sántikált a labdamenetek között, de a meccs nagy részében egyenrangú ellenfele volt a 22. kiemeltnek.

He went out in the most Andy Murray way possible.

Fighting until the end 🙏#AusOpen pic.twitter.com/aI28iEJ64T

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2019