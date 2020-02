Mourinho: az 1-0 nem 10-0, nyitott a párharc

A német labdarúgó-bajnokságban második helyezett együttes szerdán a Tottenham Hotspur vendégeként nyert a nyolcaddöntős párharc első felvonásán úgy, hogy az összecsapás nagy részében ellenfele fölé nőtt, illetve kontrollálta a játékot. A tréner kiemelte, a kilencven perc során csak egy nagy helyzete volt a hazaiaknak.

A fiatalokból álló csapatok néha türelmetlenné válnak, mert úgy érzik, hogy már gólt kellett volna szerezniük, különösen idegenben, de mi türelmesek maradtunk, nem akartuk túljátszani a dolgokat, és jól kontrolláltuk a Tottenham ellentámadásait” – összegzett az edző.

Azt ugyanakkor elismerte, hogy a második játékrész második felében, Lamela és Ndombélé beállása után a londoni csapat mindent egy lapra feltéve rohamozott, ők pedig kissé tompává váltak, mert addig sokat dolgoztak.

„A Spurs mindent beleadott, Péter (Gulácsi) pedig két nagy védést mutatott be, de összességében megérdemelt győzelmet arattunk” – tette hozzá, egyúttal azonban óvatosságra intett, mondván, ez csak az első mérkőzés volt, a másodikon is hasonló színvonalon kell futballozniuk.

A magyar válogatott kapus a védéseit illetően az M4 Sportnak úgy nyilatkozott:

Az első félidőben egy helyzete volt a Tottenhamnek, a végén meg pár szabadrúgásból voltak veszélyesebbek, de alapvetően a csapat védekezése nagyon jó volt.”

Gulácsi – 2007 óta az első magyar labdarúgó, aki kezdőként lépett pályára a BL kieséses szakaszában – hozzátette: a visszavágón sem számít kevesebb feladatra, mint hangsúlyozta, biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz.

José Mourinho, a hazaiak kétszeres BL-győztes portugál mestere elsősorban az eredménybe kapaszkodik.

Ami miatt még bízom ebben, az a játékosaim hozzáállása, mentalitása, az, ahogy nemcsak játékosként, hanem emberként és csapatként viselkednek” – értékelt a vezetőedző, majd a csapat hiányzóira utalva úgy fogalmazott:

A Spurs sztárcsatára, a korábban megsérült Harry Kane áprilisig nem játszhat, és a héten derült ki, hogy másik kiemelkedő gólszerzőjének, Szon Hung Minnek eltört a karja, emiatt sokáig nem lesz bevethető, Mourinho szerint ebben az idényben már nem is tér vissza a pályára.

Lloris is szerepet játszott abban, hogy csak 1-0-ra kapjon ki a Tottenham:

